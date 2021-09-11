Корнилов заявил, что США больше не боятся конкуренции с российским газом в Европе



Приоритеты американской «газовой» политики в Европе сильно поменялись с приходом к власти администрации Джозефа Байдена. Об этом в интервью ФАН заявил политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

Руководитель украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко убежден, что санкции Соединенных Штатов все еще могут заблокировать работу газопровода «Северный поток — 2». По его словам, если Вашингтон примет соответствующее решение, то европейские компании не будут покупать газ по этому трубопроводу, и, следовательно, «СП-2» не будет востребован.

«Мы уже видели эти санкции, — заметил Корнилов. — И видели, как американцы применяли их к ряду компаний, в частности, к компаниям-трубоукладчикам, которые были вынуждены сворачивать свою деятельность, нанося при этом себе ущерб. Так что хочешь — не хочешь, а надо учитывать, что США обладают значительным потенциалом к тому, чтобы создать головную боль для участников данного проекта».

Правда, продолжил политолог, если Вашингтон продолжит этим заниматься, то это будет идти вразрез с договоренностями, достигнутыми между президентом США Джозефом Байденом и канцлером Германии Ангелой Меркель.

«Как вы помните, в них Соединенные Штаты пообещали не использовать институт санкций против европейских компаний, — отметил эксперт. — Другое дело, что похожие проблемы, хоть и меньшего порядка, могут создать поляки, украинцы и прочие «младоевропейцы», которые наверняка подадут массу исков во всевозможные суды и инстанции, создавая таким образом дополнительные неприятные препятствия для операторов «Северного потока — 2». Нельзя сбрасывать со счетов никакие угрозы, я уверен, что юридическая команда «СП-2» активно к ним готовится».

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Собеседник ФАН объяснил, чем так сильно не устраивает американцев газопровод РФ.

«Мы неоднократно слышали от них, что российский газ агрессивен и ставит Европу в зависимость от Москвы, — заметил Корнилов. — Но, что важнее всего, он сокращает возможности для поставки сжиженного газа из США! Это чистый бизнес-интерес со стороны Вашингтона».

Политолог отметил, что более терпимая позиция со стороны нынешней американской администрации по отношению к «СП-2» связана с тем, что Байден намерен снизить потребности США в газе.

«Мы знаем, что он отказался от значительных энергопроектов и обещает переходить на «зеленую» энергетику, — сказал эксперт. — Так что и российской конкуренции в Европе американцы уже не опасаются, поскольку не намерены поставлять туда такое количество сжиженного газа, на которое рассчитывал экс-президент Дональд Трамп».

Ранее президент Ассоциации развития публичной дипломатии «Будущее страны» Юрий Кот заявил, что Запад «положит в землю» народы Прибалтики.