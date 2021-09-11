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Дивизионы комплексов «Бал» уничтожили цели «противника» на учениях Северного флота

  /   Обновлено: 11 сентября 2021 14:31
Армия
Дивизионы комплексов «Бал» уничтожили цели «противника» на учениях Северного флота
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Североморск, 11 сентября. Экипажи судов ВМФ РФ и дивизионы береговых ракетных комплексов «Бал» уничтожили цели условного противника в ходе масштабных учений Северного флота.

По имеющимся данным, расчеты комплексов «Бал» отработали ракетные стрельбы, поразив объекты, расположенные на расстоянии свыше 100 километров от берега. Противокорабельные крылатые ракеты успешно поразили морские цели. Район проведения маневров был заблаговременно закрыт для гражданского судоходства и полетов авиации.

Тренировочные мероприятия с арктической экспедиционной группировкой Северного флота развернулись в соответствии с планом подготовки ВС РФ. Маневры стали завершающим этапом комплекса учений в нынешнем году.

Ранее сообщалось, что в Баренцево море вышли атомные подводные лодки «Орел» и «Верхотурье». Как пишет «Царьград», в последнее время Россия стремительно наращивает возможности своего военного флота, расширяя тем самым влияние в море.

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