Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 сентября 14:58
14:53
Весь мир
Трюдо теряет поддержку избирателей перед досрочными выборами в парламент Канады
14:49
Спорт
Станислав Поздняков сохранил за собой пост президента Европейской конфедерации фехтования
14:49
Армия
Трое военнослужащих НАТО оказались в больнице после учений Namejs-2021 в Латвии
14:47
Общество
Шведским молодоженам не дали назвать сына Владимиром Путиным
14:46
Происшествия
Мэр Донецка заявил о взрывах на городской нефтебазе
14:46
Политика
Захарова указала на связь создателей «Умного голосования» с Пентагоном
14:40
Политика
Депутат Федоров призвал конфисковать иностранные информресурсы на территории РФ
14:39
Общество
«Развалины еще дымились»: Мясников рассказал, как оказался на месте катастрофы 11 сентября в США
14:35
Происшествия
Жители английской деревни три года живут в страхе из-за кряхтящего мужчины в латексе
14:33
Политика
Представители Евросоюза обратились к США в связи с годовщиной трагедии 11 сентября
Все новости

Росстат зафиксировал рост ВВП России во втором квартале на 10,5%
Экономика
Росстат зафиксировал рост ВВП России во втором квартале на 10,5%
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 11 сентября. Российское статистическое ведомство повысило оценку роста внутреннего валового продукта (ВВП) за второй квартал текущего года

Экономический рост РФ составил 10,5% в годовом выражении. Предварительная оценка составляла ранее 10,3%, однако эксперты пересчитали данные, сообщает ТАСС.

В Росстате указали на рост производства почти во всех сферах по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Специалисты связывают это с ростом мировых цен на энергоносители, который начинался в то время. Наиболее заметная положительная динамика зафиксирована в ресторанном и гостиничном бизнесе из-за эффекта низкой базы сравнения.

Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов также положительно оценил состояние экономики страны. По его словам, ресурсные доходы продолжают наполнять казну, пока экономика восстанавливается от последствий коронавируса.

Губернатор Северной столица Александр Беглов отмечал, что, несмотря на трудности в последние два года, промышленность показывает рост по многим направлениям. Большинство предприятий города обеспечены заказами до 2030 года, цитирует его телеканал «Санкт-Петербург».

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Росстат зафиксировал рост ВВП России во втором квартале на 10,5%
росстат экономика россии ввп россии
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru