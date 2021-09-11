Росстат зафиксировал рост ВВП России во втором квартале на 10,5%

Москва, 11 сентября. Российское статистическое ведомство повысило оценку роста внутреннего валового продукта (ВВП) за второй квартал текущего года

Экономический рост РФ составил 10,5% в годовом выражении. Предварительная оценка составляла ранее 10,3%, однако эксперты пересчитали данные, сообщает ТАСС.

В Росстате указали на рост производства почти во всех сферах по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Специалисты связывают это с ростом мировых цен на энергоносители, который начинался в то время. Наиболее заметная положительная динамика зафиксирована в ресторанном и гостиничном бизнесе из-за эффекта низкой базы сравнения.

Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов также положительно оценил состояние экономики страны. По его словам, ресурсные доходы продолжают наполнять казну, пока экономика восстанавливается от последствий коронавируса.

Губернатор Северной столица Александр Беглов отмечал, что, несмотря на трудности в последние два года, промышленность показывает рост по многим направлениям. Большинство предприятий города обеспечены заказами до 2030 года, цитирует его телеканал «Санкт-Петербург».