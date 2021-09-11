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Сотрудникам Минобороны и МВД напомнили о праве на две пенсии
Экономика
Сотрудникам Минобороны и МВД напомнили о праве на две пенсии
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 11 сентября. Некоторым россиянам полагается сразу две пенсионные выплаты: по линии ПФР и по линии силовых ведомств, сообщили в Пенсионном фонде России.

Право на начисление двух пенсий одновременно имеют бывшие военные, работники прокуратуры, Минобороны, МВД, ФСБ и других структур. Чтобы получать пенсию по линии ПФР, необходимо соблюдение некоторых условий. Это достижение пенсионного возраста, наличие страхового стажа, который не был учтен по линии силовых ведомств (минимум 12 лет), наличие необходимых индивидуальных коэффициентов (21 в 2021 году), а также установление пенсии по линии силового ведомства за выслугу лет или по инвалидности.

Также военному необходимо иметь СНИЛС. Сведения о гражданском стаже, выплаченных взносах, заработке, а также периодах работы в гражданских организациях фиксируются на индивидуальном лицевом счете гражданина.

Зампредседателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова ранее сообщила, что в случае неправильного расчета пенсии россиянину нужно обратиться в Пенсионный фонд.

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