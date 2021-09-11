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Минобороны РФ передало боевые знамена музеям на Дальнем Востоке и Крайнем Севере
Армия
Минобороны РФ передало боевые знамена музеям на Дальнем Востоке и Крайнем Севере
фото пресс-службы МО

Кубинка, 11 сентября. Министерство обороны России передало боевые знамена времен Великой Отечественной войны в музеи Дальнего Востока и Крайнего Севера.

Отмечается, что торжественная церемония прошла на Соборной площади главного храма Вооруженных сил РФ. Субъектам Восточного военного округа и Северного флота были переданы знамена частей и соединений, сформированных на Дальнем Востоке, которые участвовали в разгроме немецко-фашистских войск и милитаристской Японии.

«Эти знамена поднимали в атаку тысячи солдат, матросов и офицеров Красной армии и флота. Их подвиги останутся примером беззаветного мужества, преданности Отчизне, взаимовыручки и братской дружбы», — заявил замминистра обороны РФ, статс-секретарь Николай Панков.

По его словам, 17 соединений и воинских частей, чьи знамена были переданы дальневосточным музеям, прошли славный боевой путь во время Великой Отечественной, награждены государственными наградами, а многим из них присвоены почетные наименования. Панков также выразил уверенность, что реликвии послужат нравственным ориентиром для молодежи, воспитанию на высоких идеалах патриотизма и уважения к героическому прошлому России.

Ранее сообщалось, что боевые знамена переданы в музеи Южного военного округа. Также героическую роль солдат Красной армии в годы Великой Отечественной войны подчеркнул израильский военный эксперт Яков Кедми, передает «Царьград».

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