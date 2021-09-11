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Предполагаемого убийцу восьмимесячной девочки задержали в Челябинской области
Происшествия
Предполагаемого убийцу восьмимесячной девочки задержали в Челябинской области
pixabay.com

Челябинск, 11 сентября. Жителя Челябинской области задержали по подозрению в расправе над восьмимесячным ребенком, сообщили в следственном управлении СК России по региону.

В отношении 30-летнего мужчины, который оказался сожителем матери убитой девочки, возбудили уголовного дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Задержать злоумышленника удалось в результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками следственного управления по Челябинской области совместно с правоохранителями регионального управления МВД.

Напомним, тело восьмимесячной девочки с признаками насильственной смерти обнаружили днем в пятницу, 10 сентября, в одном из частных домов Уйского района Челябинской области.

Ранее газета A42.RU писала, что в одной из квартир кузбасского поселка Яшкино нашли тела убитой женщины и двух детей. Трупы пролежали там в течение месяца.

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убийство челябинская область задержание
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