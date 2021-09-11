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Атомные субмарины ВМФ РФ вышли в Баренцево море на арктические учения
Армия
Атомные субмарины ВМФ РФ вышли в Баренцево море на арктические учения
Невские Новости  /  Дмитрий Тарусов

Североморск, 11 сентября. Атомные подводные лодки «Орел» и «Верхотурье» вышли в Баренцево море для проведения учений, сообщает пресс-служба Северного флота ВМФ РФ.

Маневры стали завершающим этапом комплекса мероприятий оперативной и боевой подготовки в 2021 году. По имеющимся данным, субмарины уже приступили к выполнению поставленных задач в соответствии с планом учений с арктической экспедиционной группировкой.

«Экипажи атомных подводных лодок Северного флота отработали выход из пунктов базирования в рамках учения с арктической экспедиционной группировкой. В Баренцево море вышли атомный подводный ракетный крейсер "Орел" и атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Верхотурье"», — сообщили в пресс-службе.

Атомная субмарина «Орел» была принята в состав Северного флота 5 февраля 1993 года. Подводный крейсер «Верхотурье» построили в 1984 году. Он стал головным кораблем в серии из семи крейсеров данного типа.

Ранее экипаж подлодки «Дмитров» отработал торпедные стрельбы в рамках учений «Запад-2021». Огонь велся из подводного положения по условным морским целям, которые на безопасной дистанции имитировали корабли Балтийского флота. Всего было выпущено четыре боеприпаса.

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