Читатели Die Zeit заступились за «Северный поток — 2»

Берлин, 11 сентября. Немецкие читатели газеты Die Zeit резко высказались о всех противниках газопровода «Северный поток — 2».

Неравнодушные жители Германии высказали свое мнение о политике стран, которые своими действиями активно препятствовали строительству газопровода «Северный поток — 2». В большинстве своем они сошлись на мнении, что основные противники проекта, в частности Вашингтон, Варшава и Киев сами раздувают проблему вокруг реализации газопровода.

«Польша и Украина сделали из этого газопровода геополитическую проблему. Вот что интересно: Польша на своей территории тоже имеет трубу, которая конкурирует с украинской, и не платит Украине ни цента компенсации!», —написал Der_joerg.

«Мы, кстати, в связи с войной имеем должок перед русскими. В связи с этим поляки и украинцы должны прекратить свои требования, чтобы Германия искупала свою военную вину перед ними весьма странным образом», — добавили другие пользователи.

Ранее стало известно, что глава «Нафтогаза» Юрий Витренко предложил блокировать работу «Северного потока — 2» санкциями США. По его словам, европейские компании не будут закупать российский газ, если Вашингтон введет ограничения, резюмировал он.