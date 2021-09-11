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Подразделения ПВО прибыли в Астраханскую область для участия в маневрах «Запад-2021»

  /   Обновлено: 11 сентября 2021 14:02
Армия
Подразделения ПВО прибыли в Астраханскую область для участия в маневрах «Запад-2021»
Пресс-служба ЗВО

Москва, 11 сентября. Подразделения противовоздушной обороны ВКС РФ прибыли на полигон Ашулук в Астраханской области, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

По данным ведомства, расчеты зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» и ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» примут участие в российско-белорусских учениях «Запад-2021». С этой целью они совершили многокилометровые марши из мест постоянной дислокации в новые позиционные районы. В рамках тренировочных мероприятий военные отработают отражение массированного ракетно-авиационного удара и ликвидацию целей, имитирующих крылатые ракеты.

Масштабные военные учения «Запад-2021» стартовали на девяти российских и пяти белорусских полигонах. К маневрам привлечено около 200 тысяч солдат, 760 единиц боевой техники, более 290 танков, а также 15 кораблей. Ранее, как сообщает «Царьград», министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал задачи данной операции.

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