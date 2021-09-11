Глава ритуальной службы прокомментировал инцидент с гробом перед администрацией Балашихи

Балашиха, 11 сентября. Глава ритуальной службы Балашихи Самвел Корнеев заявил, что выставившая гроб перед администрацией города женщина не обращалась за разрешением на захоронение тела.

Ранее сообщалось, что к зданию администрации городского округа Балашиха привезли гроб. Местная жительница хотела похоронить сестру на одном из кладбищ, однако ритуальщики озвучили ей высокую цену за такую услугу. Тогда женщина нашла других исполнителей, которые согласились помочь за меньшую сумму. Однако смотритель заявил, что похороны осуществляются только через его организацию и, по словам женщины, отказался выдавать разрешение на захоронение.

В беседе с Федеральным агентством новостей Корнеев заявил, что женщина не смогла объяснить, почему выставила гроб перед зданием администрации. Также она отказалась подавать документы на разрешение о захоронении.

«Она лишь сказала, что ее так проконсультировали в городской ритуальной службе. Я предполагаю, что именно из-за этой неправильной консультации, женщина так и поступила», — рассказал собеседник издания.

После этого женщине все же выдали разрешение на захоронение тела сестры, и она поехала на кладбище.