Москва, 11 сентября. Соединенные Штаты больше потеряли, чем приобрели в 20-летней «войне с терроризмом» после теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

Соответствующее заявление сделал военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. По его словам, серия террористических атак 11 сентября 2001 года является следствием жестокой политики США, которые стремятся к мировому господству, уничтожая население других государств, передают «Народные Новости».

После событий в Нью-Йорке американские власти ввели войска в Афганистан под предлогом борьбы с терроризмом. В тот момент целью США был глава «Аль-Каиды»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) Усама бен Ладен, которого, по данным Вашингтона, якобы «приютили» представители «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ).

В текущем году американская сторона вывела свои войска из Афганистана, сыграв на руку талибам, которые быстро вернули контроль над государством. Все, что пытались сделать американцы за 20 лет нахождения в Афганистане пошло прахом, заявил Баранец. Вмешательство в дела других стран привело к росту терроризма, а не победе над ним.

«Они пришли, "разворошили муравейник" и уничтожили огромное количество людей. Гигантское количество жителей Афганистана было уничтожено за последние 20 лет. США впустую потратили огромное количество денег, потеряли имидж властителя земного шара, а в их могуществе сомневаются даже союзники», — подчеркнул спикер.

Он сделал акцент на том, что множество мигрантов по всему миру появились именно вследствие неразумной и жестокой политики Правительства США, которое без конца вмешивается в дела других государств.

Баранец связывает теракт 11 сентября с постоянным вмешательством Вашингтона. Он считает, что руководству США следует сменить стратегию внешней политики, ведь за все это платят жизнью простые американские граждане.

«Это была месть американцам за то, что они на всей территории земного шара убили огромное количество людей. И их гораздо больше, чем 3 тысячи человек. Руками тех людей, которые учинили эту катастрофу для американцев — это было отмщение за страшную античеловеческую позицию этой страны. И, чем раньше США проснутся, тем лучше для их народа. Эта трагедия для США — серьезный восклицательный знак над той гнусной и агрессивной политикой, которую американцы вели во многих странах мира. На их руках кровь миллионов людей», — подчеркнул Баранец.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал о последствиях захвата власти в Афганистане представителями движения «Талибан». По его словам, ситуация спровоцировала возможность обострения миграционного кризиса, пострадать от которого могут не только европейские государства.

1 Организация запрещена на территории РФ.