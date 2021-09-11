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Число жертв взрывов на складе воинской части в Казахстане возросло до 17
Происшествия
Число жертв взрывов на складе воинской части в Казахстане возросло до 17
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Нур-Султан, 11 сентября. Количество погибших при пожаре и взрывах на военном складе в Жамбылской области увеличилось до 17. Ранее сообщалось о 16 жертвах.

Пресс-служба МЧС Казахстана сообщила, что в больнице умер пожарный, получивший серьезные повреждения в результате ЧП. Он лечился в клинике Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии города Нур-Султан.

Пожар на складе инженерных боеприпасов воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, произошел вечером 26 августа. Ранее сообщалось, что в результате происшествия пострадали 98 человек. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении погибших при ликвидации ЧП посмертно.

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Казахстан жертвы взрывы
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