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Ромашина на встрече с Путиным заявила о важности защиты интересов российских спортсменов
Спорт
Ромашина на встрече с Путиным заявила о важности защиты интересов российских спортсменов
Global Look Press  /  Kremlin Pool/Global Look Press

, 11 сентября. Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина назвала защиту спортсменов на международных состязаниях вопросом имиджа страны.

Чемпионка выступила в Кремле на награждении призеров Олимпийских игр в Токио. Она обратилась к президенту России Владимиру Путину, вручавшему на торжественном мероприятии государственные ордена. Синхронистка напомнила, что сборная смогла привезти на родину 20 золотых медалей, а 128 спортсменов стали призерами Игр. Ромашина уверена, что такой достойный результат стал возможным благодаря единству командного духа и поддержки спортсменов.

«На Играх в Японии мы заметили рост конкуренции, и, конечно же, мы должны сделать определенные выводы, посмотреть на результаты наших соперников и здраво оценить. Немаловажно, чтобы интересы и позиции спортсменов были надежно защищены, ведь это, прежде всего, вопрос об имидже страны и суверенитете, и мы в этом готовы помогать», — выступила Ромашина перед гостями торжественной церемонии.

Олимпийский комитет России занял в медальном зачете Игр пятое место с 20 золотыми, 28 серебряными и 23 бронзовыми наградами. Ромашина принесла сборной золото сразу в двух соревнованиях по плаванию — в дуэте и в командных состязаниях.

Путин лично вручил синхронисткам Александре Пацкевич, Светлане Ромашиной и Алле Шишкиной орден Александра Невского. Их коллегам Светлане Колесниченко и Марии Шурочкиной были торжественно переданы ордена Почета.

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путин олимпиада ромашина
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