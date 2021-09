Трюдо теряет поддержку избирателей перед досрочными выборами в парламент Канады

Оттава, 11 сентября. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, которому грозит возможное поражение на внеочередных выборах 20 сентября, попытался оправдать свое решение о проведении голосовании. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Я совсем не жалею…Мы наблюдаем за очевидными разногласиями среди разных партий касательно того, как мы должны двигаться вперед в качестве страны», — ответил Трюдо на вопрос журналистов о том, жалеет ли он о назначении досрочных выборов.

Премьер-министр от Либеральной партии, возглавляющий правительство меньшинства, надеялся воспользоваться успешной политикой по борьбе с пандемией COVID-19, чтобы добиться большинства в парламенте. На данный момент Трюдо приходится полагаться на оппозицию при принятии решений.

Однако последние опросы общественного мнения показывают недовольство населения инициативой 49-летнего Трюдо касательно созыва выборов в самый разгар четвертой волны пандемии в Канаде. По результатам предварительного голосования, председатель Консервативной партии Эрин О’Тул получил небольшое преимущество перед лидером Либеральной партии.

Federal leaders debate: Justin Trudeau still can't answer why he called this election. A depleted nation despairs. - https://t.co/gWbnRt1nsX https://t.co/EgP2kVJ4hZ — Robert Fife (@RobertFife) September 11, 2021

Предвыборные дебаты

Global Look Press / Adrian Wyld / Keystone Press Agency

На прошедших 10 сентября дебатах оппоненты обсудили лидерство, борьбу с изменением климата, вакцинацию против COVID-19, финансовые проблемы и вопросы, связанные с коренными народами Канады. О’Тул обвинил Трюдо в объявлении о выборах в разгар пандемии и в период эвакуации людей из Афганистана, захваченного «Талибаном»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ). Лидер консерваторов добавил, что истинный глава государства не ставит собственные политические цели выше интересов народа. Оппозиционеры также отметили неудачную борьбу правительства с климатическими изменениями.

В ответ премьер раскритиковал О’Тула за заявление о том, что вакцинация является личным выбором каждого и она не должна быть обязательной. Трюдо также подчеркнул, что многие представители консерваторов являются противниками прививок.

"Unfortunately, Mr. O'Toole who says he want get all of Canada vaccinated to 90% in the coming two month, can’t even convince his own candidates to get vaccinated to 90%” – Trudeau #cdnpoli https://t.co/L3nCNkaBhO pic.twitter.com/AUATFPNxTl — Mackenzie Gray (@Gray_Mackenzie) September 10, 2021

Прогнозы на выборы

На данный момент в опросах общественного мнения CBC News лидирует Эрин О’Тул с 33,5%, Трюдо отстает от него примерно на 2%. Третье место занимает лидер Новой демократической партия Джагмит Сингх с 20%.

Либералы борются за голоса тех же левоцентристских избирателей, что и Новая демократическая партия. Трюдо заявил, что О’Тул может стать премьер-министром, если голоса прогрессивных выборщиков разделятся.

The Liberals are back in the lead nationally, after the Conservatives dropped nearly 3% in the latest Nanos numbers.



Justin Trudeau also opened a 5.9% lead over Erin O’Toole for preferred Prime Minister #cdnpoli pic.twitter.com/5nRz208nDm — Mackenzie Gray (@Gray_Mackenzie) September 7, 2021

Сингх призвал избирателей не зацикливаться на двух партиях: он подчеркнул, что «можно принять лучшее решение» и проголосовать за Новую демократическую партию.

"We just heard Mr. Trudeau and Mr. O'Toole argue about who is worse and honestly, it's a tough question to answer. Let me tell you, you're not stuck with these two. Better is possible." - NDP Leader Jagmeet Singh #cdnpoli https://t.co/L3nCNkaBhO pic.twitter.com/tWE4IgYUGg — Mackenzie Gray (@Gray_Mackenzie) September 10, 2021

«Выбор очевиден. Не давайте Сингху заставить вас поверить, что между либеральным и консервативным правительствами нет разницы», — отметил он.

Еще в августе, когда премьер-министр впервые заявил о своем намерении, Трюдо имел большие шансы вернуть контроль в парламенте с 37% голосов против 28% за консерваторов.

Внеочередные выборы в парламент Канады пройдут 20 сентября.

1 Организация запрещена на территории РФ.