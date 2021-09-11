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Трюдо теряет поддержку избирателей перед досрочными выборами в парламент Канады
Весь мир
Трюдо теряет поддержку избирателей перед досрочными выборами в парламент Канады
Global Look Press  /  Justin Tang / Keystone Press Agency

Оттава, 11 сентября. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, которому грозит возможное поражение на внеочередных выборах 20 сентября, попытался оправдать свое решение о проведении голосовании. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Я совсем не жалею…Мы наблюдаем за очевидными разногласиями среди разных партий касательно того, как мы должны двигаться вперед в качестве страны», — ответил Трюдо на вопрос журналистов о том, жалеет ли он о назначении досрочных выборов.

Премьер-министр от Либеральной партии, возглавляющий правительство меньшинства, надеялся воспользоваться успешной политикой по борьбе с пандемией COVID-19, чтобы добиться большинства в парламенте. На данный момент Трюдо приходится полагаться на оппозицию при принятии решений.

Однако последние опросы общественного мнения показывают недовольство населения инициативой 49-летнего Трюдо касательно созыва выборов в самый разгар четвертой волны пандемии в Канаде. По результатам предварительного голосования, председатель Консервативной партии Эрин О’Тул получил небольшое преимущество перед лидером Либеральной партии.

Предвыборные дебаты

Трюдо теряет поддержку избирателей перед досрочными выборами в парламент Канады
Global Look Press  / Adrian Wyld / Keystone Press Agency

На прошедших 10 сентября дебатах оппоненты обсудили лидерство, борьбу с изменением климата, вакцинацию против COVID-19, финансовые проблемы и вопросы, связанные с коренными народами Канады. О’Тул обвинил Трюдо в объявлении о выборах в разгар пандемии и в период эвакуации людей из Афганистана, захваченного «Талибаном»1  (террористическая организация, запрещенная в РФ). Лидер консерваторов добавил, что истинный глава государства не ставит собственные политические цели выше интересов народа. Оппозиционеры также отметили неудачную борьбу правительства с климатическими изменениями.

В ответ премьер раскритиковал О’Тула за заявление о том, что вакцинация является личным выбором каждого и она не должна быть обязательной. Трюдо также подчеркнул, что многие представители консерваторов являются противниками прививок.

Прогнозы на выборы

На данный момент в опросах общественного мнения CBC News лидирует Эрин О’Тул с 33,5%, Трюдо отстает от него примерно на 2%. Третье место занимает лидер Новой демократической партия Джагмит Сингх с 20%.

Либералы борются за голоса тех же левоцентристских избирателей, что и Новая демократическая партия. Трюдо заявил, что О’Тул может стать премьер-министром, если голоса прогрессивных выборщиков разделятся.

Сингх призвал избирателей не зацикливаться на двух партиях: он подчеркнул, что «можно принять лучшее решение» и проголосовать за Новую демократическую партию.

«Выбор очевиден. Не давайте Сингху заставить вас поверить, что между либеральным и консервативным правительствами нет разницы», — отметил он.

Еще в августе, когда премьер-министр впервые заявил о своем намерении, Трюдо имел большие шансы вернуть контроль в парламенте с 37% голосов против 28% за консерваторов.

Внеочередные выборы в парламент Канады пройдут 20 сентября.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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канада досрочные выборы
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