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Шведским молодоженам не дали назвать сына Владимиром Путиным
Общество
Шведским молодоженам не дали назвать сына Владимиром Путиным
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Стокгольм, 11 сентября. В налоговой службе Швеции семейной паре из города Лахольм не разрешили назвать ребенка «Владимир Путин». По шведским законам родителям могут запретить давать имя ребенку, в случае если оно доставит владельцу неудобства или в случае если имя схоже с фамилией, пишет Esquire.

Власти так и не дали пояснений. Родителям придется придумать новое имя для своего сына и подать повторное заявление.

В истории шведской налоговой под запретом оказались и другие имена: Аллах, Форд, Майкл Джексон, Пилзнер, Кью и Токен.

В 2007 году в скандинавском государстве паре запретили давать новорожденной дочери имя Металлика, после чего родители обратились в суд и им удалось выиграть дело. Другой шведской паре пришло в голову назвать ребенка «Гугл», при этом у налоговой не возникло никаких вопросов.

Называть своих детей в честь российского президента любят и в других странах. Так, посол Сирии в Москве Рияд Хаддад рассказывал ранее, что многие сирийские семьи в благодарность российскому народу за освобождение страны называют своих сыновей именем «Путин».

Известно, что в одной таджикской семье сыновей «переименовали» в «Путина» и «Шойгу» соответственно. Инициатором ренэйминга стал дедушка детей Рахмон Джураев. Его семья живет в деревне вблизи российского города Александров.

Джураев объяснил свое желание дать детям имена политиков тем, что Владимир Путин и Сергей Шойгу сделали для мира.

«Летом внуки вместе с их мамой ездили в Таджикистан. Интерес к именам начался уже в аэропорту: услышав, что прилетели Путин и Шойгу, приехали машины с мигалками, которые сопровождали их до дома», — поделился курьезной историей счастливый дед.

Мужчина уверен, что имена не только не помешают внукам в будущем, а напротив, принесут им успех.

Ранее сообщалось, какие женские имена могут навлечь страдания на их обладательниц.

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