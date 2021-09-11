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Сенатор Пушков ответил эстонскому генералу на слова о возможном нападении России
Армия
Сенатор Пушков ответил эстонскому генералу на слова о возможном нападении России
council.gov.ru  /  Пресс-служба Совета Федерации РФ

Москва, 11 сентября. Заявление командующего Силами обороны Эстонии Мартина Херема о возможном нападении России на его страну является демагогией, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

Ранее эстонский генерал выразил мнение, что Москва представляет для Таллина серьезную угрозу. На это сенатор ответил, что подобные высказывания крайне далеки от реальности. В то же время он подчеркнул, что Эстония пытается повысить свою значимость в глазах НАТО и Евросоюза за счет «российской угрозы».

«Все понимают, что это чушь, но десятилетиями играют в эту циничную игру», — заметил Пушков в своем Telegram-канале.

По его словам, если Эстония не будет представлять себя как «прифронтовое государство», она никому не будет интересна, за исключением нескольких торговых партнеров. Кроме того, антироссийская демагогия может использоваться эстонскими военными для увеличения финансирования.

Ранее сообщалось, что МИД РФ выразил протест послу Эстонии из-за невыдачи визы российскому дипломату. В эстонском ведомстве отметили, что такое решение было принято в ответ на высылку их дипработника, передает «Царьград».

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