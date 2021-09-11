Задержание поджигателей машины с ребенком в Иркутске сняли на видео

Иркутск, 11 сентября. Сотрудники правоохранительных органов обнародовали видео, на котором задерживают мужчин, подозреваемых в поджоге автомобиля. В момент ЧП в салоне находилась шестилетняя девочка.

Инцидент произошел 7 сентября. Злоумышленники подъехали на автомобиле ​к парковке здания в рабочем поселке Маркова. Мужчина облил бензином машину и бросил в нее спичку. Ребенок испугался и выбежал из машины. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Следственный комитет завел уголовное дело. В настоящее время по нему ведется расследование. Двоих мужчин заключили под стражу на два месяца по решению суда.