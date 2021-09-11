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Задержание поджигателей машины с ребенком в Иркутске сняли на видео

  /   Обновлено: 11 сентября 2021 14:23
Происшествия
Задержание поджигателей машины с ребенком в Иркутске сняли на видео
vk.com  /  Управление Росгвардии по Республике Карелия

Иркутск, 11 сентября. Сотрудники правоохранительных органов обнародовали видео, на котором задерживают мужчин, подозреваемых в поджоге автомобиля. В момент ЧП в салоне находилась шестилетняя девочка.

Инцидент произошел 7 сентября. Злоумышленники подъехали на автомобиле ​к парковке здания в рабочем поселке Маркова. Мужчина облил бензином машину и бросил в нее спичку. Ребенок испугался и выбежал из машины. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Следственный комитет завел уголовное дело. В настоящее время по нему ведется расследование. Двоих мужчин заключили под стражу на два месяца по решению суда.

 

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