Синхронистка Шурочкина задала Путину вопрос о слезах на награждении олимпийцев в Кремле

Москва, 11 сентября. Олимпийская чемпионка России по синхронному плаванию Мария Шурочкина на торжественной церемонии награждения в Кремле спросила президента РФ Владимира Путина о слезах от гордости.

Во время вручения государственных наград медалистам Игр выступила чемпионка Шурочкина. Она обратилась к российскому лидеру с вопросом о том, что он чувствует на таких мероприятиях и плачет ли от гордости за достижения россиян.

«Я уже поплакать успела. У меня все был вопрос, плачете ли вы в такие моменты? Я вижу, что многих это трогает, но они держатся, и вы в том числе», — отметила Шурочкина в своем выступлении по случаю награждения.

Сборная РФ, выступавшая на Играх в Токио под флагом Олимпийского комитета России, завоевала в медальном зачете пятое место. Спортсмены привезли на родину 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых медали. В Кремле призерам Олимпиады вручили государственные ордена. Путин лично наградил синхронисток Светлану Колесниченко и Марию Шурочкину орденами Почета.