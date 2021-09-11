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Специалист «Билайна» Верещагин дал совет по оптимизации работы смартфона
Экономика
Специалист «Билайна» Верещагин дал совет по оптимизации работы смартфона
 /  МегаФон

Москва, 11 сентября. Работоспособность современного телефона может быть повышена через грамотное управление данными.

Пользователям следует держать около 700 Мб памяти свободными, чтобы устройство работало максимально эффективно. Такой совет дал начальник отдела анализа абонентского оборудования и поддержки развития сети «Билайн» Алексей Верещагин.

«При меньшем (объеме. — Прим. ред.) оперативная система может начать испытывать дефицит рабочего пространства и, как следствие – делать больше ошибок и больше времени тратить на внутренние операции копирования или перемещения данных», — цитирует его РИА Новости.

Специалист подчеркнул необходимость использования приложений с меньшим числом рекламы. Он напомнил, что в крайнем случае можно сбросить настройки устройства до заводских и обратиться к профессионалам в сервисный центр.

Производители AnTuTu ранее опубликовали перечень наиболее производительных мобильных устройств на рынке.

Между тем эксперты бьют тревогу из-за все более увеличивающейся интернет-зависимости молодежи. Какие могут быть выходы из ситуации, перечисляет INFOX.

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