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Памфилова заявила, что ЦИК не намерен возвращаться к открытой для всех видеотрансляции

  /   Обновлено: 11 сентября 2021 13:31
Политика
Памфилова заявила, что ЦИК не намерен возвращаться к открытой для всех видеотрансляции
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 11 сентября. Центральная избирательная комиссия РФ не планирует возвращаться к открытой для всех видеотрансляции. Об этом заявила глава ЦИК России Элла Памфилова.

Председатель Центризбиркома пояснила, как будет работать видеонаблюдение за выборами в Госдуму РФ. Не все пользователи Сети получат доступ к онлайн-трансляции с избирательных участков.

«Я не хочу сказать, что это идеальная система», — поделилась Памфилова с «Российской газетой» на «Деловом завтраке».

Схема видеонаблюдения представляет собой то, что ЦИК мог предложить в нынешних условиях, отметила глава комиссии. Памфилова допустила массовое скачивание и подмену картинок, поэтому специалисты сочли довольно рискованным делать так, как раньше. Введенная схема обеспечивает безопасность и решает задачу предотвращения нарушений на выборах, которые пройдут с 17 по 19 сентября.

Памфилова ранее сообщила о росте кибератак на сайт ЦИК и интернет-порталы избиркомов. Число такого рода воздействий выросло в 2,5 раза с июля по сентябрь, отметила глава комиссии.

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