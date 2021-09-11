Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 сентября 14:56
14:53
Весь мир
Трюдо теряет поддержку избирателей перед досрочными выборами в парламент Канады
14:49
Спорт
Станислав Поздняков сохранил за собой пост президента Европейской конфедерации фехтования
14:49
Армия
Трое военнослужащих НАТО оказались в больнице после учений Namejs-2021 в Латвии
14:47
Общество
Шведским молодоженам не дали назвать сына Владимиром Путиным
14:46
Происшествия
Мэр Донецка заявил о взрывах на городской нефтебазе
14:46
Политика
Захарова указала на связь создателей «Умного голосования» с Пентагоном
14:40
Политика
Депутат Федоров призвал конфисковать иностранные информресурсы на территории РФ
14:39
Общество
«Развалины еще дымились»: Мясников рассказал, как оказался на месте катастрофы 11 сентября в США
14:35
Происшествия
Жители английской деревни три года живут в страхе из-за кряхтящего мужчины в латексе
14:33
Политика
Представители Евросоюза обратились к США в связи с годовщиной трагедии 11 сентября
Все новости

Подразделения военной полиции ВС РФ перехватили «диверсантов» на учениях «Запад-2021»

  /   Обновлено: 11 сентября 2021 13:27
Армия
Подразделения военной полиции ВС РФ перехватили «диверсантов» на учениях «Запад-2021»
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Воробьев

Санкт-Петербург, 11 сентября. Подразделения военной полиции Вооруженных сил РФ отработали ликвидацию диверсионно-разведывательной группы условного противника, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Согласно легенде маневров, диверсанты предприняли попытку проникнуть на территорию командного пункта с целью заминировать объект и нарушить работу системы коммуникаций.

«Обнаружив нарушителей, в кратчайшие сроки военнослужащие охраны пунктов управления совместно с подразделениями военной полиции отразили атаку и блокирование ДРГ», — говорится в сообщении.

Тренировочные мероприятия развернулись в рамках российско-белорусских учений «Запад-2021», которые стартовали 10 сентября. Маневры проходят на девяти российских и пяти белорусских полигонах при участии 200 тысяч военнослужащих. Как сообщает «Царьград», масштаб военных учений встревожил западные страны. Особое беспокойство демонстрирует Польша.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Подразделения военной полиции ВС РФ перехватили «диверсантов» на учениях «Запад-2021»
россия зво вс рф
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru