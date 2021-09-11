Подразделения военной полиции ВС РФ перехватили «диверсантов» на учениях «Запад-2021»

Санкт-Петербург, 11 сентября. Подразделения военной полиции Вооруженных сил РФ отработали ликвидацию диверсионно-разведывательной группы условного противника, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Согласно легенде маневров, диверсанты предприняли попытку проникнуть на территорию командного пункта с целью заминировать объект и нарушить работу системы коммуникаций.

«Обнаружив нарушителей, в кратчайшие сроки военнослужащие охраны пунктов управления совместно с подразделениями военной полиции отразили атаку и блокирование ДРГ», — говорится в сообщении.

Тренировочные мероприятия развернулись в рамках российско-белорусских учений «Запад-2021», которые стартовали 10 сентября. Маневры проходят на девяти российских и пяти белорусских полигонах при участии 200 тысяч военнослужащих. Как сообщает «Царьград», масштаб военных учений встревожил западные страны. Особое беспокойство демонстрирует Польша.