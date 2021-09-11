Путин заявил об абсолютном лидерстве российских синхронисток на Олимпиаде в Токио

Москва, 11 сентября. Выступление российских синхронисток на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио стало подтверждением абсолютного лидерства России в этой дисциплине, заявил президент Владимир Путин.

Глава государства, выступая на торжественной церемонии вручения государственных наград победителям и призерам токийской Олимпиады, среди значимых итогов состязаний отметил традиционно потрясающее своей филигранной точностью и энергетикой выступление российских мастеров синхронного плавания.

«Здесь у России абсолютное лидерство», — добавил национальный лидер.

Путин ранее высоко оценил выступление российских спортсменов на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио, заявив, что они сражались достойно, несмотря на политизированные решения, принимавшиеся в отношении национальной команды.