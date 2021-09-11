Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 сентября 14:56
14:53
Весь мир
Трюдо теряет поддержку избирателей перед досрочными выборами в парламент Канады
14:49
Спорт
Станислав Поздняков сохранил за собой пост президента Европейской конфедерации фехтования
14:49
Армия
Трое военнослужащих НАТО оказались в больнице после учений Namejs-2021 в Латвии
14:47
Общество
Шведским молодоженам не дали назвать сына Владимиром Путиным
14:46
Происшествия
Мэр Донецка заявил о взрывах на городской нефтебазе
14:46
Политика
Захарова указала на связь создателей «Умного голосования» с Пентагоном
14:40
Политика
Депутат Федоров призвал конфисковать иностранные информресурсы на территории РФ
14:39
Общество
«Развалины еще дымились»: Мясников рассказал, как оказался на месте катастрофы 11 сентября в США
14:35
Происшествия
Жители английской деревни три года живут в страхе из-за кряхтящего мужчины в латексе
14:33
Политика
Представители Евросоюза обратились к США в связи с годовщиной трагедии 11 сентября
Все новости

Путин заявил об абсолютном лидерстве российских синхронисток на Олимпиаде в Токио
Спорт
Путин заявил об абсолютном лидерстве российских синхронисток на Олимпиаде в Токио
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 11 сентября. Выступление российских синхронисток на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио стало подтверждением абсолютного лидерства России в этой дисциплине, заявил президент Владимир Путин.

Глава государства, выступая на торжественной церемонии вручения государственных наград победителям и призерам токийской Олимпиады, среди значимых итогов состязаний отметил традиционно потрясающее своей филигранной точностью и энергетикой выступление российских мастеров синхронного плавания.

«Здесь у России абсолютное лидерство», — добавил национальный лидер.

Путин ранее высоко оценил выступление российских спортсменов на летних Олимпийских играх — 2020 в Токио, заявив, что они сражались достойно, несмотря на политизированные решения, принимавшиеся в отношении национальной команды.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Путин заявил об абсолютном лидерстве российских синхронисток на Олимпиаде в Токио
путин олимпиада синхронистки
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru