Вашингтон, 11 сентября. Арктическая миссия российских истребителей МиГ-29К позволит Москве расширить влияние в северном регионе, заявил военный обозреватель Питер Сучиу.

Истребитель МиГ-29К представляет собой всепогодный палубный самолет. Свой первый полет он совершил в июне 1988 года. Теперь эти машины испытывают в суровых условиях Арктики, приводит «ПолитРоссия» материал американского эксперта для издания The National Interest.

Маневр российских военных впечатлил Сучиу. По его словам, истребители МиГ-29К прежде участвовали в маневрах Северного флота ВМФ РФ на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов». При этом в Арктике они дислоцируются впервые. Аналитик также раскрыл смысл северной миссии экипажей МиГ-29К.

«Целью операции является расширение зоны контролируемого воздушного пространства над северными морскими путями России, в том числе в Баренцевом море», — написал автор.

Ранее Северный флот РФ приступил к проведению крупномасштабных учений в Арктическом регионе. В маневрах участвуют восемь тысяч военных, около 800 единиц техники и до 50 кораблей. Военнослужащие должны будут отработать сценарии обороны Северного морского пути. Все это вынуждает США смириться с неизбежным поражением в борьбе за северные территории, пишет «Царьград».