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Политика
Два человека получили ранения в результате обстрела ВСУ в Донбассе
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Два человека получили ранения в результате обстрела ВСУ в Донбассе

  /   Обновлено: 11 сентября 2021 13:12
Политика
Два человека получили ранения в результате обстрела ВСУ в Донбассе
Новостное агентство «Харьков».  /  Георгий Медведев

Донецк, 11 сентября. Мужчина и женщина получили ранения в результате обстрела населенного пункта со стороны ВСУ в ДНР. Пострадавших экстренно госпитализировали.

В сообщении представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) говорится, что украинская армия нанесла удар по населенному пункту Докучаевск.

«В результате обстрела получили ранение мирные жители: женщина 1962 года рождения, мужчина 1956 года рождения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время пострадавшие находятся в городской больнице Докучаевска, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Уточняется, что у одного из пациентов врачи диагностировали множественные осколочные ранения мягких тканей верхней трети левого предплечья и левой голени.

Ранее сообщалось, что ВСУ 11 сентября выпустили 20 мин по району поселка Озеряновка на западной окраине Горловки. Огонь велся со стороны подконтрольного украинским войскам населенного пункта Троицкое. Также сообщалось, что ВСУ глушат навигацию беспилотников наблюдателей от ОБСЕ над линией соприкосновения.

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