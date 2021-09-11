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Минздрав России обсуждает возможность совмещения вакцинации от гриппа и COVID-19

  /   Обновлено: 11 сентября 2021 13:20
Общество
Минздрав России обсуждает возможность совмещения вакцинации от гриппа и COVID-19
pixabay.com

Москва, 11 сентября. Обсуждение о возможной совместимости вакцинации от гриппа и коронавирусной инфекции продолжается в Министерстве здравоохранения России.

Решение о том, можно ли делать одновременно прививку от коронавируса и гриппа, еще не принято. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Алтайский край. Министр до этого отмечал, что комиссия специалистов примет соответствующее решение на этой неделе.

Россиянам ранее рассказали, прививку от гриппа или коронавируса нужно сделать в первую очередь. Об этом сообщил иммунолог, доктор медицинских наук Николай Крючков. Он добавил, что перерыв между вакцинацией от инфекций должен быть не менее 30 суток.

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