Спасатели нашли пропавшего на Урале охотника мертвым

Екатеринбург, 11 сентября. Пропавшего в лесу в Свердловской области охотника нашли мертвым, сообщили волонтеры поискового отряда «Прорыв».

Как известно, мужчина отправился в лес на квадроцикле. Позже технику нашли в 1,5–2 километрах от охотничьего дома. По некоторым данным, мужчина отставил транспорт и ушел по тропам.

В настоящее время правоохранители не рассматривают криминальную версию случившегося. Следователи и полиция пока что никак не прокомментировали инцидент.

Ранее сообщалось, что пропавшую туристку из Москвы нашли в тайге в Иркутской области, куда она отправилась вместе с мужем для сплава по горной реке на надувном катамаране. В один момент мужчине стало плохо и он умер. По словам женщины, причиной стало обострение язвенной болезни желудка. Туристку нашли охотники на берегу одного из водоемов. Ее жизни ничего не угрожает.