Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 сентября 13:28
13:27
Политика
Памфилова заявила, что ЦИК не намерен возвращаться к открытой для всех видеотрансляции
13:27
Армия
Подразделения военной полиции ВС РФ перехватили «диверсантов» на учениях «Запад-2021»
13:25
Спорт
Путин заявил об абсолютном лидерстве российских синхронисток на Олимпиаде в Токио
13:25
Общество
Свое — мордовское: в Саранске прошел фермерский фестиваль
13:21
Шоу-бизнес
Анна Нетребко не стала отменять концерты из-за кончины отца
13:21
Весь мир
Участники убийства президента Моиза обвинили в пытках полицию Гаити
13:17
Происшествия
Заманившего к себе домой девочку петербуржца заключили под стражу
13:15
Весь мир
США убили сотрудника американской НКО вместо террориста ИГ при атаке в Кабуле
13:13
Армия
National Interest: Россия расширяет влияние в Арктике за счет истребителей МиГ-29К
13:12
Политика
Два человека получили ранения в результате обстрела ВСУ в Донбассе
Все новости

Спасатели нашли пропавшего на Урале охотника мертвым
Происшествия
Спасатели нашли пропавшего на Урале охотника мертвым
администрация Вологодского района

Екатеринбург, 11 сентября. Пропавшего в лесу в Свердловской области охотника нашли мертвым, сообщили волонтеры поискового отряда «Прорыв».

Как известно, мужчина отправился в лес на квадроцикле. Позже технику нашли в 1,5–2 километрах от охотничьего дома. По некоторым данным, мужчина отставил транспорт и ушел по тропам.

В настоящее время правоохранители не рассматривают криминальную версию случившегося. Следователи и полиция пока что никак не прокомментировали инцидент.

Ранее сообщалось, что пропавшую туристку из Москвы нашли в тайге в Иркутской области, куда она отправилась вместе с мужем для сплава по горной реке на надувном катамаране. В один момент мужчине стало плохо и он умер. По словам женщины, причиной стало обострение язвенной болезни желудка. Туристку нашли охотники на берегу одного из водоемов. Ее жизни ничего не угрожает.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Спасатели нашли пропавшего на Урале охотника мертвым
урал охотник труп
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru