Компания Xiaomi заблокировала свои смартфоны в Крыму

Москва, 11 сентября. Пользователи смартфонов Xiaomi пожаловались на блокировку своих гаджетов в некоторых частях мира. Проблема коснулась Кубы, Ирана, Сирии, Северной Кореи, Судана, а также Крыма.

Через несколько дней после покупки гаджета юзеры увидели на экране сообщение о том, что политика производителя не разрешает продажу данного продукта на этой территории. Пока данная мера не затронула аппараты, которые ввезли в эти регионы после активации в другой стране.

Китайская компания ранее хоть и запрещала реализацию в некоторых частях мира, но напрямую не мешала работе смартфонов. Однако пользователи нашли выход: чтобы восстановить работу заблокированного гаджета, нужно перепрошить операционную систему на неофициальный кастом.