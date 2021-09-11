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Компания Xiaomi заблокировала свои смартфоны в Крыму

  /   Обновлено: 11 сентября 2021 13:04
Общество
Компания Xiaomi заблокировала свои смартфоны в Крыму
mi.com  /  Xiaomi

Москва, 11 сентября. Пользователи смартфонов Xiaomi пожаловались на блокировку своих гаджетов в некоторых частях мира. Проблема коснулась Кубы, Ирана, Сирии, Северной Кореи, Судана, а также Крыма.

Через несколько дней после покупки гаджета юзеры увидели на экране сообщение о том, что политика производителя не разрешает продажу данного продукта на этой территории. Пока данная мера не затронула аппараты, которые ввезли в эти регионы после активации в другой стране.

Китайская компания ранее хоть и запрещала реализацию в некоторых частях мира, но напрямую не мешала работе смартфонов. Однако пользователи нашли выход: чтобы восстановить работу заблокированного гаджета, нужно перепрошить операционную систему на неофициальный кастом.

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