Пропавшего после взрыва газа под Ельцом мужчину нашли на работе

Елец, 11 сентября. Мужчину, которого искали на месте трагедии в Липецкой области, обнаружили на работе. Его разыскивали после взрыва газа.

Инцидент произошел в поселке Солидарность Елецкого района. Пропавший мужчина жив, он находился на работе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в экстренных службах.

Пропавшего искали на месте взрыва как жильца одной из квартир обрушившегося дома. Собеседник издания объявил, что теперь, получается, под завалами никого не осталось.

Ранее стало известно о намерении глава администрации Игоря Артамонова предоставить жителям пострадавшего дома новое жилье. Квартиры приобретут за счет региональных средств.

Информация о взрыве в двухэтажном доме под Ельцом поступила 11 сентября. В результате инцидента произошло частичное обрушение постройки. Трагедия привела к гибели трех человек. Это мужчина 1935 года рождения, женщина 1971 года рождения и 11-летний ребенок.