Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 сентября 13:28
13:27
Политика
Памфилова заявила, что ЦИК не намерен возвращаться к открытой для всех видеотрансляции
13:27
Армия
Подразделения военной полиции ВС РФ перехватили «диверсантов» на учениях «Запад-2021»
13:25
Спорт
Путин заявил об абсолютном лидерстве российских синхронисток на Олимпиаде в Токио
13:25
Общество
Свое — мордовское: в Саранске прошел фермерский фестиваль
13:21
Шоу-бизнес
Анна Нетребко не стала отменять концерты из-за кончины отца
13:21
Весь мир
Участники убийства президента Моиза обвинили в пытках полицию Гаити
13:17
Происшествия
Заманившего к себе домой девочку петербуржца заключили под стражу
13:15
Весь мир
США убили сотрудника американской НКО вместо террориста ИГ при атаке в Кабуле
13:13
Армия
National Interest: Россия расширяет влияние в Арктике за счет истребителей МиГ-29К
13:12
Политика
Два человека получили ранения в результате обстрела ВСУ в Донбассе
Все новости

Пропавшего после взрыва газа под Ельцом мужчину нашли на работе

  /   Обновлено: 11 сентября 2021 13:04
Происшествия
Пропавшего после взрыва газа под Ельцом мужчину нашли на работе
Федеральное агентство новостей

Елец, 11 сентября. Мужчину, которого искали на месте трагедии в Липецкой области, обнаружили на работе. Его разыскивали после взрыва газа.

Инцидент произошел в поселке Солидарность Елецкого района. Пропавший мужчина жив, он находился на работе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в экстренных службах.

Пропавшего искали на месте взрыва как жильца одной из квартир обрушившегося дома. Собеседник издания объявил, что теперь, получается, под завалами никого не осталось.

Ранее стало известно о намерении глава администрации Игоря Артамонова предоставить жителям пострадавшего дома новое жилье. Квартиры приобретут за счет региональных средств.

Информация о взрыве в двухэтажном доме под Ельцом поступила 11 сентября. В результате инцидента произошло частичное обрушение постройки. Трагедия привела к гибели трех человек. Это мужчина 1935 года рождения, женщина 1971 года рождения и 11-летний ребенок.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Пропавшего после взрыва газа под Ельцом мужчину нашли на работе
взрыв елец пропавший
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru