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Участники убийства президента Моиза обвинили в пытках полицию Гаити
Весь мир
Участники убийства президента Моиза обвинили в пытках полицию Гаити
Global Look Press  /  Tcharly Coutin / XinHua

Богота, 11 сентября. 18 колумбийских наемников, арестованных в Гаити по подозрению в причастности к убийству президента Жовенеля Моиза, обвинили полицию в применении пыток. Об этом сообщает агентство The Associated Press.

Бывшие колумбийские военнослужащие пожаловались на смертельные угрозы, ожоги горячим маслом и пламенем, ранения, нанесенные колющими предметами и молотками, удары по голове, рукам и нижней части тела агентами полиции Гаити.

Задержанные наемники описали предполагаемые пытки в письме, адресованном властям Колумбии. The Associated Press получило доступ к тексту благодаря одному из родственников отставных военнослужащих, который предпочел сохранить анонимность.

Сообщение, датированное 6 сентября, направлено президенту Колумбии Ивану Дуке, министру иностранных дел и вице-президенту Марте Лусии Рамирес, омбудсмену Карлосу Камарго, Межамериканскому суду по правам человека, Международному комитету Красного Креста и СМИ.

«К вам обращаются 18 колумбийцев, арестованных в Гаити, чтобы сообщить о серьезном систематическом нарушении наших прав человека со стороны гаитянских властей, особенно членов национальной и судебной полиции», — написано в письме.

Бывшие военные, находящиеся в Национальном пенитенциарном центре Гаити, подчеркивают, что они подвергались жестокому обращению несмотря на отсутствие сопротивления с их стороны. Они добавили, что агенты полиции отдали их толпе для расправы, прежде чем отправить в тюрьму.

«По меньшей мере пяти людям угрожали долгой и мучительной смертью, так как, по словам судебной полиции Гаити, прав человека не существует», — написано в письме.

По данным ООН, в тюрьмах центральноамериканской страны большинство задержанных живут в бесчеловечных условиях. Различные службы организации неоднократно сообщали о пытках и жестоком обращении в пенитенциарных центрах.

После покушения на жизнь Жовенеля Моиза, в результате которого пострадала также первая леди Мартин Моиз, власти Гаити задержали более 40 подозреваемых, в том числе 18 колумбийцев, несколько гаитян и одного из предполагаемых организаторов — врача Кристиана Эммануэля Санона. Еще трое граждан Колумбии были убиты в ходе проведения полицейской операции.

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колумбия гаити права человека
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