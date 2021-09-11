Участники убийства президента Моиза обвинили в пытках полицию Гаити

Богота, 11 сентября. 18 колумбийских наемников, арестованных в Гаити по подозрению в причастности к убийству президента Жовенеля Моиза, обвинили полицию в применении пыток. Об этом сообщает агентство The Associated Press.

#Actualidad | La Cancillería, la Presidencia de Colombia y la Policía Nacional de Haití no respondieron de inmediato ante la solicitud de información de la AP. #ExmilitaresColombianos #JovenelMoïse #DetenidosenHaití #ElNacionalRD ⁣https://t.co/HsYqFn0bLJ — El Nacional (@ElNacionalRD) September 11, 2021

Бывшие колумбийские военнослужащие пожаловались на смертельные угрозы, ожоги горячим маслом и пламенем, ранения, нанесенные колющими предметами и молотками, удары по голове, рукам и нижней части тела агентами полиции Гаити.

Colombianos detenidos por presunta participación en el magnicidio del presidente de Haití denuncian torturas y violaciones a sus derechos Los implicados aseguran haber sido torturados de manera "sistemática, fría, calculada e inhumana". pic.twitter.com/AI4Rh3DIMV — Chuyên Gia Xuất Nhập Cảnh Dịch vụ làm visa (@chuyengiaxuatnc) September 11, 2021

Задержанные наемники описали предполагаемые пытки в письме, адресованном властям Колумбии. The Associated Press получило доступ к тексту благодаря одному из родственников отставных военнослужащих, который предпочел сохранить анонимность.

Сообщение, датированное 6 сентября, направлено президенту Колумбии Ивану Дуке, министру иностранных дел и вице-президенту Марте Лусии Рамирес, омбудсмену Карлосу Камарго, Межамериканскому суду по правам человека, Международному комитету Красного Креста и СМИ.

«К вам обращаются 18 колумбийцев, арестованных в Гаити, чтобы сообщить о серьезном систематическом нарушении наших прав человека со стороны гаитянских властей, особенно членов национальной и судебной полиции», — написано в письме.

Бывшие военные, находящиеся в Национальном пенитенциарном центре Гаити, подчеркивают, что они подвергались жестокому обращению несмотря на отсутствие сопротивления с их стороны. Они добавили, что агенты полиции отдали их толпе для расправы, прежде чем отправить в тюрьму.

Mercenarios colombianos implicados en asesinato de presidente de #Haití denuncian presuntas torturas; exmilitares enviaron carta al presidente Iván Duque@IvanDuque https://t.co/THnvVugWxd — El Siglo de Torreón (@torreon) September 11, 2021

«По меньшей мере пяти людям угрожали долгой и мучительной смертью, так как, по словам судебной полиции Гаити, прав человека не существует», — написано в письме.

По данным ООН, в тюрьмах центральноамериканской страны большинство задержанных живут в бесчеловечных условиях. Различные службы организации неоднократно сообщали о пытках и жестоком обращении в пенитенциарных центрах.

После покушения на жизнь Жовенеля Моиза, в результате которого пострадала также первая леди Мартин Моиз, власти Гаити задержали более 40 подозреваемых, в том числе 18 колумбийцев, несколько гаитян и одного из предполагаемых организаторов — врача Кристиана Эммануэля Санона. Еще трое граждан Колумбии были убиты в ходе проведения полицейской операции.