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Погибшего с главой МЧС режиссера Мельника похоронят в Подмосковье

  /   Обновлено: 11 сентября 2021 13:03
Общество
Погибшего с главой МЧС режиссера Мельника похоронят в Подмосковье
 /  пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу

Москва, 11 сентября. Церемония прощания с погибшим режиссером Александром Мельником началась 11 сентября в московском храме Святителя Николы в Толмачах при Третьяковской галерее, сообщили журналисты.

Кинематографист скончался 8 сентября в Норильске. Режиссер прибыл туда для выбора места съемки нового документального фильма, информировала пресс-служба МЧС. Глава ведомства Евгений Зиничев погиб вместе с режиссером, когда попытался его спасти.

Мельника похоронят в поселке Афинеево на территории Подмосковья, где он жил. Министр обороны Сергей Шойгу и его первый заместитель Руслан Цаликов послали венки к храму, где началось прощание. Десятки людей пришли к церкви, информирует РИА Новости.

Режиссер родился 11 июня 1958 года в поселке Червонопартизанск Ворошиловградской области СССР. Мельник снял две художественных картины «Новая Земля» и «Территория». Кинематографист был одним из основателей Фонда Андрея Первозванного и его президентом с 1992 по 2006 год.

В фильме «Новая Земля» герой Мельника падает со скалы. Картина 2008 года повествует о мире, где везде отменили смертную казнь. Фильм рассказывает об эксперименте с заключенными, которых отвезли на остров для начала новой жизни. Почти все герои погибают или уезжают оттуда, а один персонаж падает в воду с обрыва.

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прощание мельник зиничев
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