«Сумерки» по-ухтински: пьяный молодой человек провел ночь в гробу

Мечту фанатов готических романов воплотил житель Ухты. Молодой человек провел ночь в гробу без привязки к Хэллоуину или театральному представлению.

Вечером в пятницу, 10 сентября, 19-летний парень понял, что выпил лишнего, и ему нужно срочно прилечь. До дома ухтинец не дошел и начал искать подходящее место для отдыха неподалеку.

На глаза молодому человеку попался ритуальный салон, и он не придумал ничего лучше, чем заснуть в стоящем за витриной гробу. Однако находчивый юноша, несмотря на «вампирские» наклонности, не обладал необходимыми суперспособностями перемещения сквозь стены. Чтобы проникнуть к своему ложу, мужчине пришлось разбить стекло.

Однако на «графа Дракулу» из Коми быстро донесли в местный полицейский участок. На снятых на месте пробуждения кадрах видно, как молодой человек нехотя вылезает из гроба на глазах у сотрудников правоохранительных органов.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по части первой статьи 167-й УК РФ — «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Ухтинцу выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — заявила врио начальника ОИОС МВД по Республике Коми Ирина Рубцова.

История вызвала у пользователей Сети ряд «черных» шуток. Комментатор Николай посчитал, что таким образом молодой человек репетировал собственную поминальную церемонию. А подписчик новостного сообщества Евгений сказал, что надо было продолжить начатое и отвезти мужчину в морг, где бедолага бы проснулся самостоятельно.