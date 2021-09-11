Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 сентября 14:56
14:53
Весь мир
Трюдо теряет поддержку избирателей перед досрочными выборами в парламент Канады
14:49
Спорт
Станислав Поздняков сохранил за собой пост президента Европейской конфедерации фехтования
14:49
Армия
Трое военнослужащих НАТО оказались в больнице после учений Namejs-2021 в Латвии
14:47
Общество
Шведским молодоженам не дали назвать сына Владимиром Путиным
14:46
Происшествия
Мэр Донецка заявил о взрывах на городской нефтебазе
14:46
Политика
Захарова указала на связь создателей «Умного голосования» с Пентагоном
14:40
Политика
Депутат Федоров призвал конфисковать иностранные информресурсы на территории РФ
14:39
Общество
«Развалины еще дымились»: Мясников рассказал, как оказался на месте катастрофы 11 сентября в США
14:35
Происшествия
Жители английской деревни три года живут в страхе из-за кряхтящего мужчины в латексе
14:33
Политика
Представители Евросоюза обратились к США в связи с годовщиной трагедии 11 сентября
Все новости

«Сумерки» по-ухтински: пьяный молодой человек провел ночь в гробу
Общество

Мечту фанатов готических романов воплотил житель Ухты. Молодой человек провел ночь в гробу без привязки к Хэллоуину или театральному представлению.

Вечером в пятницу, 10 сентября, 19-летний парень понял, что выпил лишнего, и ему нужно срочно прилечь. До дома ухтинец не дошел и начал искать подходящее место для отдыха неподалеку.

На глаза молодому человеку попался ритуальный салон, и он не придумал ничего лучше, чем заснуть в стоящем за витриной гробу. Однако находчивый юноша, несмотря на «вампирские» наклонности, не обладал необходимыми суперспособностями перемещения сквозь стены. Чтобы проникнуть к своему ложу, мужчине пришлось разбить стекло.

Однако на «графа Дракулу» из Коми быстро донесли в местный полицейский участок. На снятых на месте пробуждения кадрах видно, как молодой человек нехотя вылезает из гроба на глазах у сотрудников правоохранительных органов.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по части первой статьи 167-й УК РФ — «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Ухтинцу выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — заявила врио начальника ОИОС МВД по Республике Коми Ирина Рубцова

История вызвала у пользователей Сети ряд «черных» шуток. Комментатор Николай посчитал, что таким образом молодой человек репетировал собственную поминальную церемонию. А подписчик новостного сообщества Евгений сказал, что надо было продолжить начатое и отвезти мужчину в морг, где бедолага бы проснулся самостоятельно.

Вернуться назад

Все новости / Общество / «Сумерки» по-ухтински: пьяный молодой человек провел ночь в гробу
коми юмор развлечения ухта
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru