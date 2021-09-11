Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 сентября 13:28
13:27
Политика
Памфилова заявила, что ЦИК не намерен возвращаться к открытой для всех видеотрансляции
13:27
Армия
Подразделения военной полиции ВС РФ перехватили «диверсантов» на учениях «Запад-2021»
13:25
Спорт
Путин заявил об абсолютном лидерстве российских синхронисток на Олимпиаде в Токио
13:25
Общество
Свое — мордовское: в Саранске прошел фермерский фестиваль
13:21
Шоу-бизнес
Анна Нетребко не стала отменять концерты из-за кончины отца
13:21
Весь мир
Участники убийства президента Моиза обвинили в пытках полицию Гаити
13:17
Происшествия
Заманившего к себе домой девочку петербуржца заключили под стражу
13:15
Весь мир
США убили сотрудника американской НКО вместо террориста ИГ при атаке в Кабуле
13:13
Армия
National Interest: Россия расширяет влияние в Арктике за счет истребителей МиГ-29К
13:12
Политика
Два человека получили ранения в результате обстрела ВСУ в Донбассе
Все новости

Помощник президента России Левитин наградил серебряных и бронзовых призеров Олимпиады
Спорт
Помощник президента России Левитин наградил серебряных и бронзовых призеров Олимпиады
vk.com  /  Нижегородская область

Москва, 11 сентября. Серебряных и бронзовых призеров 16-х летних Олимпийских игр, которые прошли в Токио, наградили в Кремле.

Помощник президента Российской Федерации Игорь Левитин 11 сентября наградил олимпийцев, занявших вторые и третье места на Олимпиаде в Токио. Торжественная церемония состоялась в Большом Кремлевском дворце. В ходе мероприятия Левитин напомнил, что, несмотря на трудности в ходе подготовки к турниру, россияне превзошли достижения трех предыдущих Олимпиад и завоевали 71 медаль различного достоинства.

Стоит отметить, что занявшая четвертое место в личном многоборье гимнастка Арина Аверина была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Левитин отметил выступление спортсменки, являющейся четырехкратной чемпионкой мира и девятикратной победительницей континентальных первенств.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Помощник президента России Левитин наградил серебряных и бронзовых призеров Олимпиады
кремль левитин награждение олимпийцы призеры
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru