Помощник президента России Левитин наградил серебряных и бронзовых призеров Олимпиады

Москва, 11 сентября. Серебряных и бронзовых призеров 16-х летних Олимпийских игр, которые прошли в Токио, наградили в Кремле.

Помощник президента Российской Федерации Игорь Левитин 11 сентября наградил олимпийцев, занявших вторые и третье места на Олимпиаде в Токио. Торжественная церемония состоялась в Большом Кремлевском дворце. В ходе мероприятия Левитин напомнил, что, несмотря на трудности в ходе подготовки к турниру, россияне превзошли достижения трех предыдущих Олимпиад и завоевали 71 медаль различного достоинства.

Стоит отметить, что занявшая четвертое место в личном многоборье гимнастка Арина Аверина была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Левитин отметил выступление спортсменки, являющейся четырехкратной чемпионкой мира и девятикратной победительницей континентальных первенств.