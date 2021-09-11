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Роспотребнадзор не видит необходимости отменять масочный режим в ближайшее время

  /   Обновлено: 11 сентября 2021 12:59
Общество
Роспотребнадзор не видит необходимости отменять масочный режим в ближайшее время
pixabay.com

Москва, 11 сентября. Отмена масочного режима в России, введенного на фоне пандемии коронавируса, пока не планируется, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Отменять обязательное ношение масок в ближайшее время не станут даже несмотря на хорошие темпы вакцинации против COVID-19. Об этом глава ведомства заявила на фестивале «Таврида.АРТ» в Крыму.

«Это может быть только тогда, когда мы перестанем заражаться новой коронавирусной инфекцией», — подчеркнула Попова.

На сегодняшний день главным инструментом борьбы с пандемией является вакцинация. Чем активнее будут прививаться граждане, тем быстрее наступит момент, когда масочный режим в стране отменят, резюмировала глава Роспотребнадзора.

Эпидемиолог Роспотребнадзора Наталья Пшеничная ранее рассказала об особенностях потери обоняния при коронавирусе. По ее словам, чаще всего эти симптомы наблюдаются у женщин.

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попова коронавирус масочный режим
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