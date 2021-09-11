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Российские военные задействуют более 40 беспилотников на учениях «Запад-2021»

  /   Обновлено: 11 сентября 2021 12:50
Армия
Российские военные задействуют более 40 беспилотников на учениях «Запад-2021»
Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ

Санкт-Петербург, 11 сентября. Подразделения Западного военного округа задействуют более 40 комплексов с беспилотными летательными аппаратами в рамках российско-белорусских учений «Запад-2021».

По имеющимся данным, дроны будут использоваться для обеспечения объективного контроля с воздуха за действиями войск. Беспилотники позволяют контролировать время выхода техники в назначенные районы, а также следить за выполнением учебно-боевых задач. С этой целью военные используют аппараты «Тахион», «Застава», «Орлан-10» и «Форпост».

Масштабные военные учения «Запад-2021» стартовали на девяти российских и пяти белорусских полигонах. В рамках тренировочных мероприятий военнослужащим предстоит отработать профессиональные навыки на территории, растянувшейся от Балтийского моря до Воронежской и Нижегородской областей. К маневрам привлечено около 200 тысяч солдат, 760 единиц боевой техники, более 290 танков, а также 15 кораблей. Ранее, как сообщает «Царьград», в НАТО потребовали от Москвы предоставить Альянсу детали операции.

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