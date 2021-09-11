Поставщик арбузов Каныгин исключил, что причиной отравления семьи с Совхозной стали его ягоды

Москва, 11 сентября. Глава крестьянско-фермерского хозяйства Алексей Каныгин заявил, что жители Совхозной улицы в Москве не могли отравиться арбузами, которые он поставляет.

По словам производителя этой ягоды, к летальному исходу может привести только намеренное отравление плода. Также Каныгин указал, что помимо «Магнита» он поставляет арбузы в магазины «Пятерочка».

«Наша продукция всегда проверяется на качество, и в этом нет сомнения. Сети, куда мы поставляем, в «Пятерочку» в том числе, также проверяют на качество нашу продукцию», — подчеркнул он в беседе с изданием «Подъем».

Произошедшую ситуацию с отравлением бизнесмен назвал «безумием и недоразумением». Каныгин выразил надежду на то, что «идеальная репутация» поставщика поможет справиться с этим.

Как стало известно ранее, СК возбудил дело по факту смертельного отравления двух москвичек арбузом. Сразу три человека почувствовали себя плохо и попали в реанимацию.