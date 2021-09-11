Семьи жертв терактов 9/11 ждут, что доклад ФБР раскроет роль Саудовской Аравии в трагедии

Вашингтон, 11 сентября. Семьи жертв терактов 11 сентября, подавшие в федеральный суд Нью-Йорка иск против правительства Саудовской Аравии, ожидают публикации доклада ФБР. Родственники погибших надеются, что приведенная в документе информация позволит подтвердить причастность официальных властей королевства к организации атак против США, в результате которых погибли около трех тысяч человек.

Families expect US release of FBI report on Saudi role in 9/11 | Al-Qaeda News Englishheadline #News #worldnews https://t.co/HsIufBXqV1 — English Headline (@englishheadline) September 10, 2021

Доклад на 16 страницах содержит подробное расследование деятельности двух саудовских граждан — Халида аль-Михдара и Навафа аль-Хазми, которые направили угнанный самолет в здание Пентагона. Они проходили летную подготовку на территории США, куда прибыли при содействии других подданных королевства, однако их слабый уровень владения английским и недостаточные летные навыки уже тогда вызвали недоверие у преподавателя. Вероятно, отчет также предоставит новую информацию об их вероятных пособниках, включая саудовских чиновников Омара аль-Байуми, которого подозревают в шпионаже, и Фахада аль-Тумайри, а также сотрудника посольства королевства в США Муссаида Ахмеда аль-Джарры.

История расследования

Первое расследование независимой комиссии США, которое завершилось в 2004 году, показало, что официальные власти Саудовской Аравии не знали о предстоящих атаках, так как не было найдено никаких доказательств иного. Однако данный отчет был неполным, и его авторы на тот момент не располагали информацией, которую ФБР выяснило годы спустя.

Также анализом событий вокруг теракта 11 сентября занимался бывший сенатор США Боб Грэм, который указал на связи Эр-Рияда с «Аль-Каидой»1 (запрещена в РФ). Однако его отчет, рассекреченный и опубликованный в 2016 году, содержал много неточных и спорных данных.

"Florida Ex-Senator Pursues Claims of Saudi Ties to Sept. 11 Attacks" by CARL HULSE via NYT http://t.co/2l7jBsBmMl pic.twitter.com/WvxVzSu4dS — کمال (@OzKamal) April 13, 2015

Ожидается, что последнее расследование, проведенное ФБР, предоставит более убедительные доказательства сотрудничества террористов и высших эшелонов власти Саудовской Аравии, в противном случае иск против властей королевства может быть отклонен. Однако адвокаты обвинения уверены в причастности некоторых высокопоставленных лиц королевства к тем событиям и намереваются взыскать с саудовского руководства финансовую компенсацию в пользу семей погибших.

Атаки 11 сентября

Теракт 11 сентября стал крупнейшим по числу жертв за всю историю. Группа из 19 членов «Аль-Каиды», 15 из которых были саудовцами, захватила четыре пассажирских авиалайнера, два из которых врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, что, согласно официальной версии, вызвало их обрушение. Третий самолет был направлен в здание Пентагона, а четвертый из-за сопротивления пассажиров террористам упал в ненаселенной местности в штате Пенсильвания. Общее количество погибших составило 2 977 человек, около 6 000 получили ранения, а еще 24 человека пропали без вести.

Today SMS placed 2977 flags n the lawn for the 20th anniversary of 9/11. pic.twitter.com/YjzKKUO23e — Mr.Wcislek (@MrWcislek) September 10, 2021

Официальные лица Саудовской Аравии в ответ на череду заявлений об участии Эр-Рияда в этих преступлениях категорически отвергли обвинения, назвав их ложными. Власти королевства приветствовали сообщения о грядущей публикации отчета ФБР. По утверждениям саудовского правительства, у следователей не может быть каких-либо доказательств того, что саудовские официальные лица знали о планируемой атаке или причастны к ней.

Примечательно, что информация о публикации доклада появилась вскоре после обращения семей жертв теракта к президенту США Джо Байдену. Родственники погибших в начале августа попросили главу государства воздержаться от участия в траурных мероприятиях 11 сентября, если в ближайшее время расследование не будет рассекречено.

1 Организация запрещена на территории РФ.