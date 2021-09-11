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Анна Нетребко не стала отменять концерты из-за кончины отца
Шоу-бизнес
Анна Нетребко не стала отменять концерты из-за кончины отца
Prt Scr youtube.com  /  Metropolitan Opera

Москва, 11 сентября. Оперная певица Анна Нетребко на своей странице в Instagram поблагодарила всех, кто поддержал ее в трудную минуту, когда не стало ее отца Юрия. Звезда сообщила, что на связь с ней вышли даже те люди, с которыми она давно не общалась. По ее мнению, это свидетельствует, что ее отца любят и помнят, пишет Teleprogramma.pro.

Певица поделилась, как она пережила это непростое время. По ее словам, благодаря семье ей удалось не уйти в глубокую депрессию. Во многом ответственность на себя взял ее муж. Также, по ее словам, не оставляют ее и друзья.

«Папа был очень жизнелюбивый человек. Он не хотел, чтобы с его уходом жизнь его близких людей потеряла бы этот невероятный энергетический заряд, так ему присущий. Именно поэтому мы продолжаем жить как всегда, наполняя светом и музыкой окружающих нас! Все мои запланированные выступления состоятся! Увидимся в Москве 18 сентября в БКД!» — написала Анна Нетребко на своей странице в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @anna_netrebko_yusi_tiago

Отца Анны Нетребко Юрия Николаевича не стало 6 сентября 2021 года. На момент смерти ему было 86 лет. Он похоронен в Краснодаре. Трагедия поразила не только саму Анну, но и ее супруга — Юсифа Эйвазова, который был близок с Юрием.

«Когда-то в 2005 году по независящим от меня обстоятельствам я не смог проводить в последний путь своего папу… Сегодня я смог это сделать. Потому что для меня ты был вместо папы, и я очень сильно тебя любил», — написал Эйвазов на своей странице в Instagram.

Ранее сообщалось, почему у Эйвазова и Нетребко нет общих детей.

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смерть опера нетребко отец карьера
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