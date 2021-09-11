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Александр Градский назвал чушью слухи о своей госпитализации с поражением легких
Шоу-бизнес
Александр Градский назвал чушью слухи о своей госпитализации с поражением легких
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov

Москва, 11 сентября. Певец и композитор Александр Градский опроверг слухи о своей экстренной госпитализации с большим процентом поражения легких из-за коронавируса, назвав сообщения прессы чушью.

Накануне в СМИ появилась информация, что звезда российской эстрады оказался в больнице из-за COVID-19. Источники сообщали якобы о 70% поражения легких у композитора. Корреспонденты Пятого канала связались с исполнителем, чтобы уточнить достоверность распространяемых слухов. Артист назвал чушью появившиеся данные, однако никаких подробностей про свое самочувствие и госпитализацию не сообщил.

Совсем недавно стало известно об участии Градского в новом сезоне песенного конкурса «Голос»1 в качестве члена жюри и наставника проекта. Его коллегами станут Дима Билан, Пелагея и Леонид Агутин. Продюсеры уже анонсировали выход передачи, заинтриговав зрителей. Сообщается, что новый сезон будет отличаться красочностью, а также участниками из-за рубежа.

1 незарегистрированное общественное объединение, выполняющее функции иностранного агента

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звезды градский коронавирус
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