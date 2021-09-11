Юрий Кот заявил, что Запад «положит в землю» народы Прибалтики

Народы Прибалтики начали сильно жалеть о выбранном «западном» пути развития — однако теперь уже поздно. Об этом в интервью ФАН заявил президент Ассоциации развития публичной дипломатии «Будущее страны» Юрий Кот.

В Вильнюсе прошел пятитысячный митинг против решения властей ограничить права тех, кто не привился от коронавируса. Изначально его планировалось провести у здания литовского Сейма (парламента), однако власти не согласовали протестующим место якобы из-за недостаточно большого пространства перед ним. В итоге его провели на Кафедральной площади, а по его результатам оказались задержаны 5 человек (еще 35 получили различные предписания от полиции).

«Истинной причиной протестных митингов, происходящих в западных и прозападных странах, в обойму которых Литва была определена еще совсем недавно, являются двойные стандарты, — заявил Кот. — Людям, с одной стороны, рассказывают о том, что те живут при демократиях, а по факту демонстрируют совершенно иное».

При этом президент Ассоциации развития публичной дипломатии «Будущее страны» подчеркнул, что в России нет митингов против связанных с коронавирусом ограничений.

wikipedia.org / Lithuanian Embassy Flag / CC2

«Людей никто не ломает через колено, — заметил он. — Им все цивилизованно объясняют, оставляя при этом право выбора. Так что наша страна по сравнению со всеми этими «прибалтиками и европами», где люди десятками и сотнями тысяч выходят отстаивать свои права, является просто эталоном демократии. В России на митинги никто не идет — не потому что чего-то боятся, а потому что и так все хорошо! Есть, конечно, «перегибы» на местах — но где дураков нет?»

Эксперт напомнил, что в то время, когда страны Балтии были частью русской цивилизации, права населяющих их народов были защищены куда серьезнее, нежели сейчас.

«А теперь они стали европейцами, пришли на Запад, и что они получили? — спрашивает собеседник ФАН. — Да ничего! Они еще молчали, когда их земли стали обескровливать, выманивая молодежь в другие страны, чтобы хоть как-то выравнивать демографию Европы. Они также молчали, когда их ободрали как липку и уничтожили все предприятия. У них осталось последнее — это свобода, ради которой они так стремились в западный мир. А сейчас и это отбирают. И отберут! И разденут! И всех в землю положат! А землю потом отберут, и на ней будут жить другие народы!»

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров заявил, что знает о слежке за ним со стороны спецслужб США.