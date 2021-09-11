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Путин считает достойным выступление российских спортсменов на Олимпиаде в Токио

  /   Обновлено: 11 сентября 2021 12:53
Спорт
Путин считает достойным выступление российских спортсменов на Олимпиаде в Токио
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 11 сентября. Президент России Владимир Путин оценил выступление спортсменов страны на летних Олимпийских играх в Японии, которые прошли минувшим летом.

Российские атлеты в Токио «сражались достойно», несмотря на политический подтекст решений в адрес национальной команды, считает Владимир Путин. Соответствующее заявление российский лидер сделал в ходе церемонии вручения государственных наград спортсменам, которые стали победителями 16-х летних Олимпийских игр.

Торжественное мероприятие проходит в Кремле. На летней Олимпиаде в Токио россияне завоевали 71 награду разного достоинства, в том числе 20 золотых медалей. Из-за санкций WADA в отношении РУСАДА в Токио они выступали под флагом ОКР.

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путин спорт олимпиада сборная россии
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