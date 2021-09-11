Минприроды: наращивание вложений в геологоразведку увеличит доходы бюджета РФ

Москва, 11 сентября. Порядка 11 млрд рублей заложено в бюджет программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов», часть из них пойдет на содержание подведомственных Минприроды институтов.

За три года в РФ планирует открыть свыше 150 перспективных площадок для лицензирования твердых полезных ископаемых, а также более 50 — по углеводородам. Кроме того, к 2030 году откроются 300 месторождений твердых полезных ископаемых и 200 углеводородных. Такие цели поставило Правительство России, заявил в беседе с РБК глава Минприроды Александр Козлов.

Помимо заложенных 11 млрд рублей, планируется запросить дополнительные средства в размере 15 млрд рублей на геологоразведку. Такую инициативу поддержал глава кабмина Михаил Мишустин. Данные положения, подчеркнул министр Козлов, формируются на разных уровнях, а полученные деньги, вероятно, смогут окупить все затраты по геологоразведке.

Минприроды России ранее выступило с предложением увеличить финансирование начальных этапов геологоразведки. Соответствующую инициативу разработали совместно с Минфином и Минэкономразвития.