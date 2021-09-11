Госпитализированный Киселев впервые за карьеру пропустит «Вести недели»

Москва, 11 сентября. Новый эпизод программы «Вести недели» впервые остался без участия телеведущего Дмитрия Киселева. Журналист не сможет появиться в эфире из-за заражения коронавирусом.

Дмитрий Киселев был госпитализирован в московскую клинику с симптомами заражения коронавирусной инфекцией. Результаты ПЦР-теста подтвердили опасения врачей. Журналист проходит лечение под присмотром специалистов, но не смог появиться на съемках собственной программы из-за болезни. Об этом Киселев рассказал в беседе с РИА новости.

«Впервые в жизни я пропускаю эфир по болезни и не буду в воскресенье вести свою любимую программу. Результат ПЦР-теста у меня до сих пор положительный, и по фактическому состоянию я должен оставаться в больнице», — отметил журналист.

Киселев уверен, что идет на поправку не только благодаря лечению, но и прививке от COVID-19. Журналист также сообщил, что непременно появится в эфире канала «Россия-1» в качестве гостя. Телеведущий передаст привет зрителям из больничной палаты в репортаже Елены Ерофеевой.

Новость о госпитализации Киселева появилась 7 сентября. Врачи диагностировали у журналиста двустороннее воспаление легких.