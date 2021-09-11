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Изрезанный труп женщины нашли в лесополосе под Ростовом-на-Дону

  /   Обновлено: 11 сентября 2021 12:48
Происшествия
Изрезанный труп женщины нашли в лесополосе под Ростовом-на-Дону
Пресс-служба ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю

Шахты, 11 сентября. Источник ФАН в правоохранительных органах подтвердил, что в городе Шахты был обнаружен труп женщины с ножевым ранением.

Тело с признаками насильственной смерти нашли вечером в пятницу, 10 сентября, в лесополосе под Шахтами, недалеко от Дачной улицы. В настоящее время проводится проверка для установления личности погибшей.

На месте работают сотрудники полиции и следственно-оперативная группа. Также известно, что к месту ЧП выехало руководство регионального управления СК. В ближайшее время будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось о жителе Петрозаводска, который вонзил нож в горло своего родственника во время застолья с алкогольными напитками.

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убийство нож шахты
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