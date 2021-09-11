В Красноярском крае предложили создать патрули для помощи погибающим оленям

Красноярск, 11 сентября. Председатель семейной общины КМНС «Хаски-Тыал» Анастасия Теребихина предложила создать патрули для помощи диким северным оленям в поселке Волочанка Красноярского края.

Патрули планируется создать у основных путей сезонной миграции парнокопытных животных. Каждый год северные олени уходят в летний период из Эвенкии на территорию поселка Волочанка. Речные переправы являются большим препятствием для неокрепших оленят. Многие из них в это время погибают.

В августе этого года специалисты обнаружили в воде более тысячи туш животных — взрослых особей и их детенышей. В этом месте был введен режим ЧС на время утилизации трупов.

Теребихина предложила организовать на период миграции оленей патрули для спасения ослабленных и отбившихся от оленей с их выхаживанием на территории стойбища «Такер» в Волочанке. По ее словам, для реализации проекта нужно привлечь волонтеров и местных жителей, которые хорошо знают все тропы и места временного переселения северных оленей и смогут за ними ухаживать.

В конце марта мужчина спас оленя, провалившегося в расщелину, и запечатлел весь процесс на камеру, сообщал ФАН. Ролик зоозащитник выложил в соцсети.