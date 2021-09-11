Робототехнические комплексы «Платформа-М» впервые применили на учениях «Запад-2021»

Калининград, 11 сентября. Робототехнические комплексы «Платформа-М» были впервые использованы в рамках стратегических российско-белорусских учений «Запад-2021», сообщили в Министерстве обороны России.

В оборонном ведомстве отметили, что роботов применили на военных полигонах в Калининградской области. Сообщается, что машины были задействованы в рамках практических действий войск по ликвидации формирований условного противника в городских условиях. На вооружении комплексов стоят четыре гранатомета и пулемет Калашникова.

Согласно данным Минобороны РФ, боевые роботы также использовались в качестве разведывательных аппаратов. Помимо этого они проделывали проходы в минных полях, которые установили боевики согласно легенде учения.

Ранее сообщалось, что расчеты «Искандер-М» выполнят пуск баллистической ракеты на учениях «Запад-2021». Отмечается, что квазибаллистический боеприпас должен поразить заглубленный командный пункт условного противника, расположенный на дальности более 100 км.