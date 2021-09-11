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Глава офиса Зеленского настаивает на письменных гарантиях Запада после введения «СП-2»
Политика
Глава офиса Зеленского настаивает на письменных гарантиях Запада после введения «СП-2»
nord-stream2.com  /  Nord Stream 2 / Axel Schmidt

Киев, 11 сентября. Украина рассчитывает на подписание отдельного документа по гарантиям Запада после введения в эксплуатацию российского газопровода «Северный поток — 2».

Соответствующее заявление сделал глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак на форуме YES Brainstorming. По его словам, Киев работает с партнерами страны — США, Германией и Европой.

«Чтобы Украина получила реальный механизм гарантий, что, если будет реализован этот "неэкономический проект" (газопровод. — Прим. ред.), то будут применены соответствующие шаги. Мы ждем, что это ляжет на бумагу, потому что хотим верить не словам, а конкретным шагам», — подчеркнул Ермак.

Ранее заместитель руководителя пресс-службы Госдепа США Джалина Портер заявила, что достроенный «Северный поток — 2» является плохой сделкой. Представители американского ведомства продолжают критиковать проект даже после его завершения. Соединенные Штаты все еще намерены противодействовать газопроводу.

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украина зеленский ермак
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