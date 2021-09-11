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Аналитик Бортник заявил о желании Зеленского вновь баллотироваться на пост главы Украины
Политика
Аналитик Бортник заявил о желании Зеленского вновь баллотироваться на пост главы Украины
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Киев, 11 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский хочет и планирует баллотироваться на пост главы государства в следующие выборы, заявил аналитик Руслан Бортник.

По словам директора украинского Института анализа и менеджмента политики, Зеленский захотел продлить свое президентство на второй срок. Однако если лидер страны заявит об этом сейчас, то избиратели могут отреагировать негативно, уверен Бортник.

«Зеленский хочет и планирует баллотироваться на второй срок, но финальное решение еще не принято в силу еще неочевидности перспектив. То есть ближе к дате выборов будет понятно финальное решение», — подчеркнул эксперт.

Ранее политолог Сергей Станкевич рассказал, что президент Украины во время визита в Соединенные Штаты хотел продемонстрировать превращение своей страны из типового клиентского государства в партнерское. По словам эксперта, партнерство, которое поспешно назвали «стратегическим», пока существует только на бумаге.

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украина зеленский бортник
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