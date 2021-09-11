Глава «Нафтогаза» Витренко считает, что США все еще могут заблокировать работу «СП-2»

Киев, 11 сентября. Администрация Белого дома может помешать работе «Северного потока — 2», заявил глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.

По его словам, Вашингтон активно выступает против российско-немецкого газопровода, так как продвигает поставки своего сжиженного газа в европейские страны. Такой же позиции придерживается и Украина, но по другим причинам.

«Если Правительство США введет санкции, то мы считаем, что европейские компании не будут покупать газ по этому трубопроводу, таким образом он не будет работать», — объяснил он.

Ранее стало известно, что глава МИД Польши Збигнев Рау признал безуспешность попыток противостояния «Северному потоку — 2». Вместе с тем польский дипломат подчеркнул, что официальная Варшава не изменит свое отношение к энергетическому проекту. Европейским странам необходимо сосредоточить свое внимание на недопущении рисков, связанных с газопроводом, резюмировал он.