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Глава «Нафтогаза» Витренко считает, что США все еще могут заблокировать работу «СП-2»
Политика
Глава «Нафтогаза» Витренко считает, что США все еще могут заблокировать работу «СП-2»
pixabay.com  /  12019

Киев, 11 сентября. Администрация Белого дома может помешать работе «Северного потока — 2», заявил глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко.

По его словам, Вашингтон активно выступает против российско-немецкого газопровода, так как продвигает поставки своего сжиженного газа в европейские страны. Такой же позиции придерживается и Украина, но по другим причинам.

«Если Правительство США введет санкции, то мы считаем, что европейские компании не будут покупать газ по этому трубопроводу, таким образом он не будет работать», — объяснил он.

Ранее стало известно, что глава МИД Польши Збигнев Рау признал безуспешность попыток противостояния «Северному потоку — 2». Вместе с тем польский дипломат подчеркнул, что официальная Варшава не изменит свое отношение к энергетическому проекту. Европейским странам необходимо сосредоточить свое внимание на недопущении рисков, связанных с газопроводом, резюмировал он.

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украина сша сп-2
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