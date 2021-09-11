Дженнифер Лопес позировала в объятиях Бена Аффлека на кинофестивале в Венеции

Венеция, 11 сентября. Голливудская актриса Дженнифер Лопес появилась на ковровой дорожке Венецианского кинофестиваля в компании актера Бена Аффлека. Они впервые посетили светское мероприятие как пара.

Бен Аффлек посетил Венецианский кинофестиваль, чтобы представить премьеру исторической драмы «Последняя дуэль», где актер исполнил одну из главных ролей. Он появился на мероприятии не один, а в компании Дженнифер Лопес, которая решила поддержать возлюбленного. Пара вела себя раскованно на ковровой дорожке мероприятия и не скрывала чувств. Издание Vogue поделилось кадром, на котором Дженнифер Лопес позировала, обнимая возлюбленного.

На фестивале также присутствовали Мэтт Деймон, исполнитель главной роли, и его экранная супруга Джоди Комер, звезда сериала «Убивая Еву». Премьера «Последней дуэли» режиссера Ридли Скотта стала первым мероприятием, где звезды появились как пара после воссоединения. Помолвка Лопес и Аффлека сорвалась в 2004 году. Лишь недавно актеры подтвердили слухи о примирении и с тех пор не скрывают счастливых отношений.

Недавно стало известно, что Бен Аффлек уже готовится обручиться с Дженнифер Лопес. Актер активно присматривал кольца в компании матери и сына Сэмюэля во время шоппинга в Калифорнии, сообщает «Мир 24».