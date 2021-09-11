США убили сотрудника американской НКО вместо террориста ИГ при атаке в Кабуле

Кабул, 11 сентября. Военнослужащие Соединенных Штатов ошиблись с целью в Кабуле и убили гуманитарного работника вместо террориста «Вилаят Хорасан» ( ответвление террористической группировки «Исламское государство»1, ИГ1, запрещенной в РФ). Об этом говорится в расследовании журналистов газеты The New York Times.

Ссылаясь на записи камер видеонаблюдения и интервью с близкими водителя автомобиля Toyota Corolla, по которому США нанесли авиаудар, издание указывает, что несчастным оказался 43-летний Земари Ахмади.

На протяжении 14 лет мужчина работал на Nutrition and Education International (NEI) — американскую некоммерческую организацию, которая борется с недоеданием. Источники NYT категорически отрицают связь гуманитарного работника с террористами, так как он положительно относился к США и надеялся получить там убежище. За четыре дня до авиаудара работодатель Ахмади подал прошение о переселении его семьи в Штаты.

Ahmadi was a 14-year employee of Nutrition & Education International, a U.S. NGO that fights malnutrition. He helped start up soy factories, repair machinery, transport his colleagues and distribute food from his Corolla to displaced Afghans. pic.twitter.com/S7r1TyHBs0 — Evan Hill (@evanhill) September 10, 2021

По словам родственников и коллег погибшего, 29 августа был обычным днем для сотрудника NEI. Он вышел из дома около 9 утра, подвез двух коллег, забрал ноутбук своего босса, остановился позавтракать и направился в офис в районе Карте Сех.

Американские военные же находились в состоянии повышенной боевой готовности. Все потому, что тремя днями ранее в результате теракта в кабульском аэропорту погибли 13 военнослужащих и более 170 афганцев.

Примерно в то время, когда мужчина забирал своих коллег, военнослужащие предположили, что засекли белый седан, выезжавший из убежища ИГ недалеко от дома Ахмади, в 5 км к северо-западу от аэропорта. По их версии, там владелец седана якобы получил инструкции от террористов.

At around the time Ahmadi was picking up his colleagues, the U.S. military said it observed a white sedan emerge from an Islamic State safehouse near Ahmadi’s home, 5km northwest of the airport. Intercepted communications from the safehouse gave the sedan instructions, they said. pic.twitter.com/v7OUg1uRQF — Evan Hill (@evanhill) September 10, 2021

Журналист NYT опросил всех пятерых мужчин, которые находились в тот день в машине убитого. По их словам, то, что военные расценили как серию подозрительных действий, представляло собой типичный день в жизни Ахмади — мужчина занимался раздачей продовольственной помощи.

В 14:35 погибший и его коллега наполнили водой несколько больших пластиковых контейнеров. Брат Ахмади рассказал, что его район страдает от нехватки воды и что он регулярно наполнял канистры в офисе.

At 2:35pm, Ahmadi and a colleague fill several large plastic containers with water. The footage shows Ahmadi bring them to the office earlier that day. His brother told us his neighborhood suffered from a water shortage and that he routinely filled up containers at the office. pic.twitter.com/GqzL8NeXmy — Evan Hill (@evanhill) September 10, 2021

В 15:38 коллега загнал машину Ахмади на подъездную дорогу штаб-квартиры НКО. По словам военных, примерно в то же время группа беспилотников обнаружила, как автомобиль якобы въехал в «неизвестный комплекс» в 8-12 км к юго-западу от аэропорта.

At 3:38pm, a colleague drives Ahmadi’s car farther into the office driveway. At roughly the same time, the military said, the drone team saw Ahmadi’s car pull into an "unknown compound" 8 to 12 kilometers southwest of the airport. pic.twitter.com/BlYOmZ0yOc — Evan Hill (@evanhill) September 10, 2021

По окончании рабочего дня сотрудник выключил офисный генератор, и камера погасла. Военные США рассказали, что видели, как четверо мужчин загружали некие завернутые пакеты в машину. На самом же деле работники НКО укладывали сумки для ноутбуков.

With the work day ending, an employee switches off the office generator, and the camera goes dark. The military said it now saw four men load wrapped packages into the car. Ahmadi’s colleagues said they were stowing laptop bags, which the footage shows here, earlier in the day. pic.twitter.com/24ocATEN2T — Evan Hill (@evanhill) September 10, 2021

Ахмади высадил своих товарищей и свернул на улицу, где находился его дом, машину быстро окружили дети. А уже через несколько секунд по ней был нанесен удар — американские военные остерегались, что автомобиль, якобы загруженный взрывчаткой, отправится в аэропорт Кабула.

Источники NYT обращают внимание на то, что вслед за атакой беспилотника не последовало взрыва. Это может говорить о том, что в багажнике автомобиля не находилось взрывчатых веществ.

We gathered photos and videos of the scene taken by journalists, and @mattaikins visited the courtyard multiple times. We shared that evidence with three experts. All three agreed that the damage was consistent with a single Hellfire strike, and not large secondary explosions. pic.twitter.com/HUXcZFHwCL — Evan Hill (@evanhill) September 10, 2021

По словам одного из официальных лиц, из-за хаоса, вызванного эвакуацией в воздушной гавани Кабула, президент Джо Байден и официальные лица делегировали полномочия по утверждению авиаударов командирам более низкого уровня.

Таким образом, американские военнослужащие нацелились на машину, припаркованную во дворе жилого здания в Кабуле, не зная, кто был водителем, чем он зарабатывал себе на жизнь и где он жил. Отсутствие достоверной информации не помешало им нажать на кнопку пуска боезаряда.

Настойчивость в правоте

Центральное командование ВС США (CENTCOM) не подтвердило информацию издания NYT и отметило, что продолжит изучать последствия удара БПЛА по позициям «террористов».

«CENTCOM продолжает оценивать результаты авиаудара в Кабуле 29 августа. Мы не будем опережать публикацию этого анализа. Однако, как мы уже говорили, ни одна другая армия не работает так усердно, как мы, чтобы предотвратить жертвы среди гражданского населения», — сообщил пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби корреспонденту ТАСС.

По его словам, Пентагон по-прежнему считает, что удар предотвратил непосредственную угрозу аэропорту и американским военным, которые там находились.

Пентагон продолжает изучать последствия удара беспилотника по предполагаемым террористам "Исламского государства в Хорасане" (ответвление террористической группировки "Исламское государство", запрещенной в РФ) в столице Афганистана:https://t.co/IcYbKqa7zS pic.twitter.com/TjXkenJZwT — ТАСС (@tass_agency) September 11, 2021

Фатальная ошибка

Напомним, результате атаки ВС США 29 августа были уничтожены два транспортных средства и частично разрушен жилой дом. Жертвами стали 10 человек, в том числе семь детей — все они были частью одной семьи.

Изначально американская сторона утверждала, что не располагает данными о гибели мирных жителей, но потом сообщила, что проверит эту информацию. Однако в итоге Пентагон так и не представил результаты своего расследования.

10 members of same family killed in US airstrike near Kabul airport, relative says https://t.co/HWw4wwMb1V — The Independent (@Independent) August 30, 2021

При этом в Минобороны США заявляли, что на месте инцидента произошли сильные вторичные возгорания, когда, вероятно, сдетонировал груз взрывчатки в автомобиле. В начале сентября Джон Кирби отметил, Соединенные Штаты уверены, что в уничтоженной машине находились террористы ИГ, готовившие теракт в воздушной гавани им. Хамида Карзая. Таким образом, расследование NYT полностью опровергает доводы американских чиновников.

1 Организация запрещена на территории РФ.