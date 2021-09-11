Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
11 сентября 13:26
13:25
Спорт
Путин заявил об абсолютном лидерстве российских синхронисток на Олимпиаде в Токио
13:25
Общество
Свое — мордовское: в Саранске прошел фермерский фестиваль
13:21
Шоу-бизнес
Анна Нетребко не стала отменять концерты из-за кончины отца
13:21
Весь мир
Участники убийства президента Моиза обвинили в пытках полицию Гаити
13:17
Происшествия
Заманившего к себе домой девочку петербуржца заключили под стражу
13:15
Весь мир
США убили сотрудника американской НКО вместо террориста ИГ при атаке в Кабуле
13:13
Армия
National Interest: Россия расширяет влияние в Арктике за счет истребителей МиГ-29К
13:12
Политика
Два человека получили ранения в результате обстрела ВСУ в Донбассе
13:10
Общество
Минздрав России обсуждает возможность совмещения вакцинации от гриппа и COVID-19
13:09
Происшествия
В Балашово грабитель отобрал у школьницы золотые серьги
Все новости

США убили сотрудника американской НКО вместо террориста ИГ при атаке в Кабуле
Весь мир
США убили сотрудника американской НКО вместо террориста ИГ при атаке в Кабуле
Федеральное агентство новостей  /  1. Photographer: © Xinhua Source: XinHua 2. Photographer: © Shawn Thew - Pool Via Cnp Source: Keystone Press Agency 3. Photographer: © Rahmatullah Alizadah Source: XinHua

Кабул, 11 сентября. Военнослужащие Соединенных Штатов ошиблись с целью в Кабуле и убили гуманитарного работника вместо террориста «Вилаят Хорасан» ( ответвление террористической группировки «Исламское государство»1, ИГ1, запрещенной в РФ). Об этом говорится в расследовании журналистов газеты The New York Times.

Ссылаясь на записи камер видеонаблюдения и интервью с близкими водителя автомобиля Toyota Corolla, по которому США нанесли авиаудар, издание указывает, что несчастным оказался 43-летний Земари Ахмади.

На протяжении 14 лет мужчина работал на Nutrition and Education International (NEI) — американскую некоммерческую организацию, которая борется с недоеданием. Источники NYT категорически отрицают связь гуманитарного работника с террористами, так как он положительно относился к США и надеялся получить там убежище. За четыре дня до авиаудара работодатель Ахмади подал прошение о переселении его семьи в Штаты.

По словам родственников и коллег погибшего, 29 августа был обычным днем для сотрудника NEI. Он вышел из дома около 9 утра, подвез двух коллег, забрал ноутбук своего босса, остановился позавтракать и направился в офис в районе Карте Сех.

Американские военные же находились в состоянии повышенной боевой готовности. Все потому, что тремя днями ранее в результате теракта в кабульском аэропорту погибли 13 военнослужащих и более 170 афганцев.

Примерно в то время, когда мужчина забирал своих коллег, военнослужащие предположили, что засекли белый седан, выезжавший из убежища ИГ недалеко от дома Ахмади, в 5 км к северо-западу от аэропорта. По их версии, там владелец седана якобы получил инструкции от террористов.

Журналист NYT опросил всех пятерых мужчин, которые находились в тот день в машине убитого. По их словам, то, что военные расценили как серию подозрительных действий, представляло собой типичный день в жизни Ахмади — мужчина занимался раздачей продовольственной помощи.

В 14:35 погибший и его коллега наполнили водой несколько больших пластиковых контейнеров. Брат Ахмади рассказал, что его район страдает от нехватки воды и что он регулярно наполнял канистры в офисе.

В 15:38 коллега загнал машину Ахмади на подъездную дорогу штаб-квартиры НКО. По словам военных, примерно в то же время группа беспилотников обнаружила, как автомобиль якобы въехал в «неизвестный комплекс» в 8-12 км к юго-западу от аэропорта.

По окончании рабочего дня сотрудник выключил офисный генератор, и камера погасла. Военные США рассказали, что видели, как четверо мужчин загружали некие завернутые пакеты в машину. На самом же деле работники НКО укладывали сумки для ноутбуков. 

Ахмади высадил своих товарищей и свернул на улицу, где находился его дом, машину быстро окружили дети. А уже через несколько секунд по ней был нанесен удар — американские военные остерегались, что автомобиль, якобы загруженный взрывчаткой, отправится в аэропорт Кабула.

Источники NYT обращают внимание на то, что вслед за атакой беспилотника не последовало взрыва. Это может говорить о том, что в багажнике автомобиля не находилось взрывчатых веществ.

По словам одного из официальных лиц, из-за хаоса, вызванного эвакуацией в воздушной гавани Кабула, президент Джо Байден и официальные лица делегировали полномочия по утверждению авиаударов командирам более низкого уровня.

Таким образом, американские военнослужащие нацелились на машину, припаркованную во дворе жилого здания в Кабуле, не зная, кто был водителем, чем он зарабатывал себе на жизнь и где он жил. Отсутствие достоверной информации не помешало им нажать на кнопку пуска боезаряда. 

Настойчивость в правоте

Центральное командование ВС США (CENTCOM) не подтвердило информацию издания NYT и отметило, что продолжит изучать последствия удара БПЛА по позициям «террористов».

«CENTCOM продолжает оценивать результаты авиаудара в Кабуле 29 августа. Мы не будем опережать публикацию этого анализа. Однако, как мы уже говорили, ни одна другая армия не работает так усердно, как мы, чтобы предотвратить жертвы среди гражданского населения», сообщил пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби корреспонденту ТАСС.

По его словам, Пентагон по-прежнему считает, что удар предотвратил непосредственную угрозу аэропорту и американским военным, которые там находились.

Фатальная ошибка

Напомним, результате атаки ВС США 29 августа были уничтожены два транспортных средства и частично разрушен жилой дом. Жертвами стали 10 человек, в том числе семь детей — все они были частью одной семьи.

Изначально американская сторона утверждала, что не располагает данными о гибели мирных жителей, но потом сообщила, что проверит эту информацию. Однако в итоге Пентагон так и не представил результаты своего расследования.

При этом в Минобороны США заявляли, что на месте инцидента произошли сильные вторичные возгорания, когда, вероятно, сдетонировал груз взрывчатки в автомобиле. В начале сентября Джон Кирби отметил, Соединенные Штаты уверены, что в уничтоженной машине находились террористы ИГ, готовившие теракт в воздушной гавани им. Хамида Карзая. Таким образом, расследование NYT полностью опровергает доводы американских чиновников.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / США убили сотрудника американской НКО вместо террориста ИГ при атаке в Кабуле
сша афганистан
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru